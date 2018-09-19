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Указ о прекращении дружбы с Россией вступил в силу

Указ президента Петра Порошенко о прекращении Договора о дружбе с Россией вступил в силу.

Порошенко підписує указ

Сегодня указ президента Петра Порошенко о решении Совета национальной безопасности касательно Договора о дружбе с Россией вступил в силу, передает Интерфакс-Украина.

Согласно решению СНБО, Министерство иностранных дел должно проинформировать ООН, ОБСЕ и другие международные организации о желании страны прекратить действие Договора о дружбе с Россией.

Также должны быть предоставлены основания для его прекращения.

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Напомним, 17 сентября президент Петр Порошенко подписал указ о введении в действие решение СНБО о прекращении договора о дружбе между Украиной и Россией.

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