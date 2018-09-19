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Украина угрожает выслать посла Венгрии из-за скрытой выдачи паспортов

Глава МИД Украины Павел Климкин отреагировал на раздачу венгерских паспортов на Закарпатье.

Павел Климкин пообещал встретиться на Генеральной ассамблеи ООН с венгерским коллегой и поговорить с ним о выдаче венгерских паспортов гражданам Украины на Закарпатье, сообщил министр в Twitter.

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– В Нью-Йорке на ГА ООН буду встречаться с венгерским министром. Кроме всего прочего, если видео о выдаче украинцам в Берегово венгерских паспортов не фейк, думаю, ему придется отправиться выдавать венгерские паспорта в Будапешт. И никак не украинским гражданам. Там удобнее, – сказал Климкин.



Напомним, сегодня в СМИ появилась информация о том, что венгерском консульстве в Берегово граждане Украины получают венгерские паспорта в обмен на присягу верности Венгрии.

После клятвы украинцев просят скрывать от властей факт получения нового гражданства.

Фото: УНИАН. 

Видео: Konstantin

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