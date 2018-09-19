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Украинских туроператоров ждут плановые проверки – Кабмин

В Украине начнут планово проверять туроператоров.

Министерство экономического развития и торговли соответствующим правительственным постановлением получило разрешение на плановые проверки туроператоров, говорится в постановлении Кабмина, которое обнародовал РБК-Украина.

Речь идет о дополнении соответствующей позиции в части осуществления контроля за соблюдением лицензиатами требований лицензионных условий осуществления туроператорской деятельности.

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До этого министерство могло проверять туроператоров лишь по решению суда или на основании обращений граждан.

Ранее Факты ICTV писали, что Кабинет министров Украины утвердил и направил на рассмотрение Верховной Рады проект государственного бюджета на 2019 год.

Фото: Victoria Gnatiuk | Dreamstime.com

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