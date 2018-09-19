Укртелеком повысит тарифы на 25%

Укртелеком повысит тарифы на общедоступные телекоммуникационные услуги. Такое решение принято Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ).

Об этом пишет iToday.

В июне Укртелеком обратился в НКРСИ с предложением о пересмотре граничных тарифов. Компания предложила провести повышение в два этапа: первый этап – с 1 ноября по 31 декабря 2018 года на 14%, второй этап – с первого января 2019 года на 10,5%.

На первом этапе предлагается повысить тарифы только для населения, а на втором этапе – для всех категорий пользователей, что позволит уравнять тарифы между категориями абонентов в городе и селе.

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14 августа проект решения был одобрен НКРСИ и направлен в Общий представительский орган объединения профсоюзов и в ОПО работодателей. Первые повышение цен не одобрили (с минимальным перевесом в голосах), вторые – одобрили. Примеру последних последовали и члены НКРСИ.

Как объясняют в Укртелекоме, на данный момент действующие тарифы оператора рассчитаны по себестоимости на четвертый квартал 2016-го года и сейчас в городе они ниже себестоимости на 10%, а в селе – на 75%.

Документ будет направлен на регистрацию в Министерство юстиции Украины.

По словам директора департамента регуляторного обеспечения Укртелекома Андрея Каленского, теперь от Минюста зависит, когда именно произойдет повышение тарифов, ведь на регистрации документ может “провисеть” вплоть до нескольких месяцев, а, следовательно, сроки старта первого этапа повышения могут быть сдвинуты.

Ранее Факты ICTV писали, что Укртелеком заменит проводную связь мобильной.

Фото: УНИАН.