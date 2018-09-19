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В Украину заходит новая авиакомпания – дата

Авиакомпания Brussels Airlines, дочерняя компания Deutsche Lufthansa Group, начнет полеты в Киев с 17 октября 2018 года.

Brussels Airlines

Первый рейс авиакомпании Brussels Airlines из Брюсселя в Киев состоится 17 октября.

Об этом сообщил гендиректор Lufthansa Group в Украине, Армении, Беларуси, Грузии, Азербайджане и Туркменистане Рене Койнзак на пресс-конференции, передает Интерфакс-Украина.

По словам Койнзака, Brussels Airlines также летают в Африку, что создает дополнительные возможности для Украинской.

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К слову, сеть Lufthansa Group обслуживает 343 направления в 103 странах.

В Украине Lufthansa Group осуществляет рейсы из Львова, Киева, Днепра и Одессы.

Напомним, в сентябре Ryanair начал полеты из Украины. Первый рейс отправился со 100% заполненностью.

Фото: Artzzz/Dreamstime

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