“Взрыв” в Симферополе. Крымчан напугал странный хлопок

Жители оккупированного Симферополя пишут в соцсетях о странном хлопке, похожем на взрыв.
Звук хлопка был слышен в разных районах города, пишет Крым. Реалии.
По словам крымчан, в районе Центрального автовокзала и гостиницы Москва даже сработала сигнализация в автомобилях.
При этом на сайте МЧС по оккупированному Крыму о каких-либо происшествиях в Симферополе пока не сообщают.
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К слову, в конце августа жители Армянска в оккупированном Крыму обнаружили, что все металлические предметы в домах покрылись странной липкой ржавчиной. После правительственная комиссия назвала две версии, чем могут быть вызваны вредные выбросы в атмосферу на заводе Титан в оккупированном Крыму.
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