Как влюбить в себя рекрутера: секреты идеального резюме и главные ошибки

Какое оно, идеальное резюме, что в нем обязательно должно быть, каких моментов лучше избегать и главные ошибки – в материале Фактов ICTV.

“Привет, я Алиса и я ищу новую работу”, – так начинается одно из самых популярных резюме 2017 года.

За несколько дней пост киевлянки Алисы Абасовой собрал 4 тысячи лайков и 2 тысячи репостов в Facebook. Работодатели буквально засыпали девушку предложениями.

– На собеседованиях все серьезно ко мне относились. Приглашали либо на следующий тур, либо сразу на работу. Звали и в Москву, и в Казахстан, – говорит Алиса.

150 предложений – и девушка нашла работу мечты. Как говорится, миссия выполнена.

В чем его секрет? Предлагаем прочесть резюме Алисы и выяснить.

Полный текст. Привет, я Алиса и я ищу новую работу.

Я могу быть вашей правой рукой, левой рукой, ногами, глазами и парой новых извилин мозга.

Легко нахожу общий язык с самыми разными людьми. Меня любят дети, пенсионеры, хипстеры, творческая молодежь, мамочки в декрете, суровые мужики в костюмах, геи, лесбиянки и гетеро-, и бисексуалы.

Готова делать все и даже больше, если буду знать, что это принесет реальную пользу компании или человеку, на которого я работаю. Ну и конечно, что мой труд будет оценен по достоинству.

Я не пойду с вами прятать труп, но быстро нагуглю 12 самых эффективных способов утилизации тела в условиях города. А также 5 контор, которые сделают это за Вас.

Быстро обучаюсь, приспосабливаюсь, легка на подъем, вынослива, хорошо анализирую ситуацию.

Переняв мудрость еврейских женщин, завела себе блокнотик с полезными контактами и советами на все случаи жизни. Я помогу с поиском ветеринара для вашего тарантула Гоши, или свежей клубники в феврале для беременной жены двоюродной подруги важного клиента.

Мои восточные корни позволяют мне вовремя заткнуть рот и с чувством произнести “Yes, master”, когда шеф не в духе.

При необходимости превращаюсь в Госпожу Абасову. Только четкие ТЗ, сроки, уважение к чужому труду и хладнокровие.

Есть опыт в оптовых и розничных продажах, работы бухгалтером, копирайтером, контент-менеджером, и даже няней.

У меня был свой интернет-магазин. Знаю как устроена контекстная реклама, алгоритм продвижения в соцсетях, и немного о верстке;)

Знание 1c, Photoshop, Word, Excel, google-документов.

Умею эффективно организовывать день. Не люблю тратить время зря.

Уровень английского: свободно понимаю иностранцев, они понимают меня.

Вільно розмовляю українською, що не дивно.

Биографическое:

Родилась и выросла в Киеве. Знаю самые уютные уголки города, где спрятаться от толпы, что показать приезжим, где вкусно поесть и душевно выпить.

25 лет. Молода и полна сил.

Есть сын, 6 лет. Это как раз тот возраст, когда он спокойно остается с нянями и бабушками, редко болеет и мне не приходится переживать о его выпускных экзаменах и неудачной женитьбе.

Экстрабонусы:

Умею ездить верхом.

Талант выбирать ништяки.

Хорошо пишу. Потому о том, какая у меня охеренная новая работа будет приятно читать.

Знаю 4 слова по-французски и 2 по-немецки (не считая цифр).

Фотографирую кирпич так, что люди путают его с куском мяса и тирамису.

За перепост спасибо и обнимашки при встрече.

Резюме однозначно не похоже на большинство, оно яркое, ироничное, в нем много креатива и чувства юмора. Однако опыт работы прописан нечетко, не указана ни одна предыдущая компания, нет структуры и четкой цели – куда же девушка хочет устроиться. В общем, впечатление о резюме двоякое.

– Думаю, резюме вызвало такой ажиотаж, прежде всего из-за оригинальности написания. Кандидатка идеально подойдет на творческую вакансию. Но в любом случае работодатель, имея конкретные требования, никогда от них не отступится только лишь потому, что резюме креативно написано. И работу предлагают не по резюме, а в ходе собеседования. Резюме – это только первый шаг, хотя и очень важный, – анализирует HR-менеджер Наталия Бобренко.

Резюме, как любовь с первого взгляда

Знакомство начинается с резюме… Фамилия, фото, структура первыми бросаются в глаза HR-специалистов. Вот тогда и происходит щелчок – эйчар понимает – “это мой кандидат”.

– Первый секунды – залог влюбленности эйчара в кандидата, когда понимаешь – это то, что нужно. Потом ты начинаешь его читать, по ходу создается вторичное впечатление. Проходит 3-4 минуты, и ты уже готов звонить и разговаривать с человеком, – отмечает HR-специалист.

Поэтому так важно правильно оформить резюме. И начать стоит с фотографии.

Секси-фото или как на паспорт?

Никаких голых торсов, бабушкиных ковров на заднем фоне и выпяченных губок. Четкая, приличная фотография, на которой можно рассмотреть лицо и заочно с вами познакомиться.

– Бывает, что человек в темных очках фотографируется, в шапке или вообще полуобнаженным. Это тот случай, когда по снимку понимаешь – на собеседование человека не пригласишь, – рассказывает директор департамента интернет-проектов ICTV Ольга Тыщук.

С чего начать и структура

Дальше дело за оформлением и здесь очень важна структура. Лучше разделить резюме на подпункты.

Начать стоит с личной информации: ФИО, адреса, возраста либо даты рождения, семейного положения. И не забудьте про номер телефона.

Минимум 3 резюме в день приходят без контактов. И куда прикажете звонить? Помните, эйчары – не экстрасенсы и телепатически связываться не умеют.

Об этом говорит и психолог Людмила Минина:

– Важно написать как можно больше контактных данных: несколько номеров телефона, электронную почту, ссылку на страницу в соцсетях. Так будет удобней с вами связаться.

Дальше впишите графу образование. Школу и детсад указывать не нужно, только названия вуза и специализации.

Следующим пунктом поместите опыт. Это, пожалуй, самый важный элемент резюме и его важно прописать подробно:

название компании,

период работы,

обязанности,

достижения.

– Места работы прописывайте, начиная с последнего. После каждого указывайте конкретные достижения на данной должности, – советует психолог.

И не ленитесь это делать. Тут не нужно 20 листов текста, достаточно 3-5 предложений по каждой вакансии.

– Например, менеджер по продажам пишет: “Работал в такой-то компании. На момент прихода был такой объем продаж, благодаря моим усилиям он вырос до такого-то уровня…” Очень классно, когда по каждой компании указано два-три достижения, – советует HR-специалист.

Руководители и эйчары обращают внимание, насколько опыт человека соответствует конкретной должности и как часто кандидат меняет компании или сферу деятельности.

Иногда человек не задерживается на новой работе больше полгода. О чем это говорит? Что не может себя найти или с коллективом не сходится, или не знает, чего хочет. Все это минус для кандидата.

– Я всегда задаюсь вопросом: “Насколько долго человек готов со мной работать?” Если он раз в 9 месяцев меняет работу – это тревожный звонок для меня. Получается, что как только мы ввели сотрудника в работу, он вышел на какой-то результат и компания начала получать инвестиции от труда, как человек со мной попрощается. Это риск потерять время зря, – говорит Ольга Тыщук.

Немаловажным будет указать и личностные характеристики:

Легко нахожу общий язык с самыми разными людьми. Меня любят дети, пенсионеры, хипстеры, творческая молодежь, мамочки в декрете, суровые мужики в костюмах, геи, лесбиянки и гетеро- и бисексуалы.

– Всегда смотрю на то, как человек сам себя характеризует: “Я целеустремленный, …” Но не забудьте объяснить это, привести пример, где вы проявили это качество, – советует руководитель.

В разделе дополнительной информации можете указать свое хобби.

Это важно для тех, кто хочет сформировать сильный коллектив внутри команды. Чтобы были общие интересы, работники между собой общались.

– Хобби не является ключевым фактором, а скорее раскрывает внутренний мир человека. Если он постоянно чем-то интересуется, то будет развиваться и на работе. Другое дело, когда этого нет, и человек проводит вечера, лежа перед телевизором. Лично для меня это значит одно – на работе сотрудник будет пассивным и ленивым, – рассказывает Ольга Тыщук.

Не лишним будет написать о курсах и тренингах. Но помните, не вся информация уместна.

– К примеру, девушка претендует на должность менеджера по продажам и вот она пишет-пишет нужную и важную информацию, все по делу и тут в разделе дополнительной информации указывает “закончила курсы маникюра”… Это никакому не надо, не интересно и не относится к продажам, – делится менеджер по подбору персонала.

Толстой или Чехов?

Что касается объема резюме – не уподобляйтесь великому писателю Льву Толстому. Избегайте замысловатых, длинных предложений.

Идеальное резюме – это лаконичное, четкое, не более 1 странице А4. Его удобно читать, нет воды, все четко расписано.

– Если брать творческие профессии, то тут допускается объем больше: здесь трудно обойтись без портфолио. Тут уместна вольная форма и щепоточка креатива. В этом случае хорошо читаются резюме в виде истории, – рассказывает Наталия Бобренко.

Но не переборщите, помните, главное – чувство меры.

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Резюме – не разрисовка!

Рисунков, дополнительных фотографий (если вы не модель) быть не должно.

– У меня в практике были прецеденты, когда приходили резюме разрисованные, там человечики, сердечки какие-то были. И ты смотришь и понимаешь – это детский сад. Такое резюме, конечно, отправляется в корзину, – дополняет эксперт.

Сопроводительное письмо: важно или нет

Часто на сайте поиска работы можно встретить подпункт “добавить сопроводительный текст”.

Это не обязательная графа, резюме отправится и без него. Но стоит ли игнорировать или это дополнительная возможность заявить о себе?

– Сопроводительное письмо всегда воспринимается положительно. Мы понимаем, что человек изучил нашу позицию, он заинтересован не только в работе, но и в нашей компании конкретно. Это повышает шансы и кандидат больше запоминается, – рассказывает работодатель.

Сопроводительное письмо – это ответ на вопрос, почему вы хотите работать в компании. Но не стоит писать шаблонными фразами, вроде этих:

– Мне нравится ваша компания, потому что она очень крутая, виден профессионализм, уровень! Уверен, что у вас прекрасный коллектив, и мы поладим и сможем расти вместе.

Это хвалебная ода ни о чем. Здесь нет конкретики и потому можно подставить любую компанию. Да, согласны это экономно, не нужно составлять под каждую вакансию новое письмо, но … Эйчары и руководители этого не любят, их это раздражает и на собеседование они вас не пригласят. Так какой тогда смысл?

А вот пример хорошего сопроводительного письма:

– Я хочу работать в вашей компании, потому что у вас … Я посмотрел, что вы на рынке достигли того-то, а я благодаря своим знаниям и умением (перечисляем) могу вам помочь в этом и этом.

Тут ясно, что вы изучили компанию и знаете, что ей предложить. Такое письмо цепляет и повышает шансы кандидата до 99%.

Какие резюме раздражают

Худшее, что можете сделать своим резюме – это вызвать гнев. А раздражает работодателей и эйчаров безграмотность, завышенные ожидания от работы – зарплата намного выше рыночной.

– Не рассматриваю резюме, в которых вижу более 2 ошибок. Человек должен быть грамотным, – говорит Ольга Тыщук.

Не любят и когда о коллегах или о предыдущей работе отзываются негативно.

– Раздражает, неграмотность + з\п намного выше рыночной, + фото с обнаженным торсом. Особенно, когда это все вместе. И даже уже несмешно. Если раньше на старте карьеры это еще вызывало улыбку, то сейчас я просто безэмоционально выкидываю резюме в корзину, – рассказывает Наталья Бобренко.

Итак, для идеального резюме нужно немного. Для начала поймите, чего хотите именно вы – в какой компании работать, в какой сфере преуспеть. Когда выберете мишень, узнайте больше о компании и требованиях к кандидату. Сопоставьте свои знания, умения и подгоните резюме под потребности работодателя.

Это не означает привирать, а помогает лишь не упустить что-то важное. Вы отлично владеете Photoshop, но забыли или посчитали это лишним. А для вакансии это оказалось необходимым. Изучили бы компанию и требования, обязательно включили этот пункт.

Подходите к трудоустройству обдуманно – и работа мечты окажется у вас в руках!

Ангелина Малиновская