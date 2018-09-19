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За время “школьного перемирия” боевики обстреляли ВСУ почти 500 раз

Постоянного режима тишины на Донбассе нет. С 29 августа по 17 сентября боевики обстреляли позиции украинских военных 489 раз.

Донбас АТО ЗСУ

В течение действия “школьного перемирия” (29 августа – 17 сентября 2018 г.) украинская сторона зафиксировала 489 обстрелов со стороны НЗФ ОРДЛО, в том числе из оружия, запрещенного Минскими соглашениями – артиллерии и минометов.

Об этом сообщила пресс-секретарь представителя Украины в Трехсторонней контактной группе Леонида Кучмы Дарка Олифер в Facebook.

По ее словам, трижды были обстреляны населенные пункты – Красногоровка, Майорское, Водяное.

Кроме того, по данным СММ ОБСЕ, с 3 по 9 сентября вдвое увеличилось количество нарушений режима прекращения огня.

– В нарушение всех норм права и международных обязательств продолжаются поставки и российской военной техники, и вооруженных формирований на территорию ОРДЛО.

Лишь в отчете от 10 августа 2018 СММ ОБСЕ зафиксировала присутствие на этой части Донбасса 4 новейших радиолокационных систем производства РФ – Леер, Красуха – 2, Былина, Репеллент – 1, – говорится в сообщении.

По словам Олифер, во время заседания Трехсторонней контактной группы было предложено, чтобы до следующей встречи в Минске подгруппа по вопросам безопасности подготовила предложения дополнительных мер по безопасности на Донбассе.
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Тем временем спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер сказал, почему Россия не спешит завершить войну на Донбассе.

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