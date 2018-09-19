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Запрет вакцин: Кабмин отстранил руководство Гослекслужбы

Кабинет министров отстранил руководство Государственной службы Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками по фактам необоснованного введения запрета на различные вакцины.

Вакцина

Кабмин отстранил главу Гослекслужбы Наталью Гудзь и ее первого заместителя Владислава Целину, а также инициировал дисциплинарное производство по фактам необоснованного запрета различных вакцин в течение последнего года, сообщает Правительственный портал.

– Гослекслужба только в 2018 году неоднократно принимала необоснованные решения о временном запрете на реализацию и применение различных вакцин.

Речь идет о запрете вакцин против туберкулеза, гепатита В, полиомиелита, дифтерии, столбняка и коклюша, – говорится в сообщении.

По информации, Гудзь и Целина выносили эти запреты вопреки установленному порядку применения временных запретов.

Они не имели достаточных оснований и фактов, которые бы свидетельствовали о необходимости таких запретов. В каждом конкретном случае необоснованных запретов выводы протоколов расследования региональных групп доказывали, что угроз нет.

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– Из-за таких действий руководства Гослекслужбы каждый раз останавливался процесс иммунизации украинцев: дети не могли получить свои прививки по Календарю профилактических прививок, поскольку вакцины были запрещены.

А публикация таких распоряжений Гослекслужбы в СМИ привела к дискредитации иммунизации и увеличению угрозы отказов граждан от вакцинации, – добавили в Кабмине.

Напомним, Украина попала в рейтинг стран с наибольшим количеством невакцинированных детей.

Фото: Dreamstime

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