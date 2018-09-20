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Боевики обстреляли ВСУ из запрещенного оружия. Ранен военный

Российские оккупационные войска 24 раза нарушили режим прекращения огня, применяя вооружение, запрещенное Минскими договоренностями.

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

В течение минувших суток враг осуществлял обстрелы наших позиций в районах населенных пунктов Крымское, Новотошковское, Троицкое, Луганское, Светлодарск, Пески, Невельское, Марьинка, Новомихайловка, Березовое, Павлополь, Гнутово, Водяное, Лебединское и Широкино.

Российские оккупационные войска вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Кроме того, днем из минометов калибра 82 мм враг обстреливал позиции Объединенных сил вблизи населенных пунктов Крымское, Лебединское и Водяное. Опорный пункт ООС вблизи Крымского противник также обстрелял уже вечером из миномета 120-го калибра. Кроме того, под огонь противотанкового ракетного комплекса попала позиция Объединенных сил неподалеку Луганского.

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В ходе боевого столкновения один военнослужащий был ранен.

По данным разведки, одного боевика российско-оккупационных войск за прошедшие сутки уничтожено и трое ранены.

От начала текущих суток противник дважды из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстрелял позиции Объединенных сил вблизи населенных пунктов Крымское и Чермалык. Потерь среди личного состава Объединенных сил нет.

Напомним, командующий Объединенными силами Сергей Наев заявил, что военного решения для завершения войны на Донбассе недостаточно.

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