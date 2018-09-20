Экономическое чудо Украины – как выйти из кризиса

Для того, чтобы улучшить экономику Украины, следует изменить “профессию”. Факты ICTV рассказали, как улучшить экономику, выплатить долги перед МВФ и из какой страны брать пример.

Сегодня украинская экономика переживает не лучшие времена. Так, в стране слишком медленный прирост ВВП – 2-3% при норме 8-10%, инвестиции в страну в 100 раз ниже, чем в соседней Польше, а 2/3 экспорта составляют сырьевые товары. Все это замедляет экономическое развитие страны.

Факты ICTV поговорили с экономистом, президентом Украинской ассоциации Римского клуба, народным депутатом Украины Виктором Галасюком об экономической ситуации в Украине, вывели правильную модель экономического развития и узнали, как выплатить кредиты МВФ и преодолеть массовую эмиграцию.

Рецепт экономической стабильности есть

Сейчас уровень жизни, ВВП на душу населения, доходы Украинский почти в 5 раз меньше показателей ЕС. Причина – неэффективная модель экономики и ошибочная экономическая политика.

Сегодня 2/3 украинского экспорта составляют необработанные товары или товары с минимальным уровнем отделки. Например, руда, зерно, пшеница, кукуруза. Так, Галасюк отмечает:

– По сути, Украина сегодня является донором сырья, людей и денег для более успешных, промышленно-развитых экономик.

Надо понимать, что сырье – это самый дешевый товар на рынке, в разы дешевле произведенной из него готовой продукции. Сырьевая специализация – это минимальная добавленная стоимость, минимальная инновационность, минимальная перспектива. То, что никоим образом не усиливает экономику страны.

Ситуация в Украине прямо противоположна тому, что мы видим в ЕС. Там 68% экспорта – продукция промышленного производства.

В этом же и причина массового оттока украинцев на заработки в страны ЕС:

– Когда наше сырье за ​​бесценок едет за границу, внутри страны приходит в упадок промышленность и исчезают высокооплачиваемые рабочие места. Сырье едет в другие страны, за ней едут и люди, потому что не находят работы дома. Экономика становится очень уязвимой и зависимой от поступлений вынужденных эмигрантов – гастарбайтеров.

Следствие такой экономики – “болезненная” зависимость от мировых цен на сырье:

– Экономика Украины на 95% зависима от цен на сырье на зарубежных рынках. Это нездоровая зависимость.

Для сравнения, этот показатель в Японии составляет около 38%. Потому что экономика страны направлена, в первую очередь, на производство готовых товаров, на инновации и высокотехнологичные услуги.

Более того, в Украине очень низкие прямые иностранные инвестиции на душу населения. Для сравнения, в Беларуси они в 2 раза больше чем в Украине, в Польше в 4, в Словакии в 6, Германии 8, в Швеции в 25 раз.

Для того, чтобы изменить ситуацию необходимо изменить экономическую модель с сырьевой на производственную. То есть, сделать так, чтобы страна специализировалась на производстве готовых товаров, а не на сырьевом экспорте и эмиграции:

– Стране нужно в корне изменить “профессию”. Специализироваться на производстве и инновациях, на товарах и услугах с высокой добавленной стоимостью, а не на примитивной торговли сырьем и, тем более, людьми.

Рецепт как это сделать есть. Украине нужно открыть свою экономику для мира, привлекать международные и украинские инвестиции, восстанавливать существующие и создавать новые высокотехнологичные производства и целые отрасли промышленности, – отметил экономист.

Кредиты МВФ и сроки преодоления кризиса

Украина регулярно получает многомиллиардные транши от Международного валютного фонда. Часто условия, на которых МВФ одалживает деньги, довольно невыгодные для промышленности и общества.

Виктор Галасюк пояснил, что кредиты МВФ – это лишь временная помощь для того, чтобы “удержать ситуацию”, но отнюдь не инструмент развития экономики:

– Кредиты МВФ – это “спасательный круг”, которым можно воспользоваться в течение короткого времени, чтобы провести радикальные экономические реформы, исправить экономическую модель, изменить специализацию страны из сырьевого экспортера на производителя-инноватора и за счет этого погасить кредиты.

Кредиты МВФ не работают на экономический рост страны. Эти деньги используются на возвращение предыдущих долгов, пополнение золотовалютных резервов и иногда на временное перекрытие бюджетного дефицита.

Это просто “паллиативная помощь” – когда лекарства дают пациенту не для того, чтобы он выздоравливал, а для того, чтобы просто облегчить его состояние, – отметил экономист.

А украинскую экономику, по словам Галасюка, надо наполнять здоровыми деньгами за счет инвестиций, производства и экспорта.

Так, в Украине есть множество перспективных отраслей, которые могли бы заинтересовать потенциальных инвесторов, если создать привлекательные условия развития:

– Наша задача – создать условия и показать, что выгодно инвестировать в агропереработку, экотуризм, энергоэффективность и “зеленую энергетику”, в транспортную инфраструктуру, в машиностроение, в креативные индустрии, научно-исследовательские центры и в образование. Украина, кстати, имеет потенциал стать глобальным европейским образовательным хабом.

Привлечение инвесторов в эти сферы украинской экономики может значительно ускорить рост ВВП. Так, сегодня мы имеем темпы 2-3% в год. Однако, для того, чтобы выйти на европейскую экономическую орбиту, этот показатель должен достигать 8-10% в течение ряда лет:

– Эти индустрии несут в себе потенциал инвестиций и роста как минимум 10 млрд долларов каждая. При нынешнем размере экономики это почти 10% ВВП. Целенаправленное привлечение инвестиций в эти сферы, создания новых производств и их развитие позволит целенаправленно «разогреть» экономику и постепенно перейти от 2-3% годового роста ВВП по крайней мере до 8-10%. Это и есть европейская перспектива.

Турция смогла

Турция – это страна, которая дольше всех в мире была заемщиком МВФ. Она набирала долги более 40 лет.

Однако, они смогли вернуть все за 10 лет. Виктор Галасюк рассказал, как им это удалось:

– С приходом Реджепа Эрдогана, в период с 2002 по 2013, Турция начала новую экономическую политику. Они провели масштабную индустриализацию, развили собственное производство, построили инфраструктуру. Экономика заработала, стала наполняться здоровыми деньгами – инвестициями, экспортной выручкой. За счет этих средств наполнился бюджет и они вернули долги.

Опыт Турции – важный пример для Украины. Однако, это не значит, что стоит слепо копировать:

– Развитие инфраструктуры, развитие промышленности и внедрение инноваций – универсальный рецепт “экономического чуда”.

Страны, которым удалось поднять благосостояние населения в разы, были обязаны своему успеху правильной экономической политике.

В частности, как отметил Галасюк, они использовали дешевые кредиты, мощные налоговые стимулы, умеренные тарифы, поддержку высокотехнологичного экспорта, разумное импортозамещение и защиту внутреннего рынка. И, безусловно, четкие “правила игры” и гарантии для инвесторов.

Таким образом, улучшить экономику можно путем изменения “профессии” страны – специализироваться на товарах и услугах с высокой добавленной стоимостью.

Выплатить кредиты МВФ – реально. Это доказывает пример Турции. Надо привлечь инвесторов в перспективные отрасли промышленности – это может принести до 10% прироста ВВП.

Фото: dreamstime, Виктор Галасюк

Лилия Ященко