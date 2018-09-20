ГПУ проверит законность экстрадиции в РФ Тимура Тумгоева

По факту экстрадиции россиянина Тимура Тумгоева, который воевал добровольцем на Донбассе, открыто уголовное производство, в ходе которого будет проведено объективное расследование возможных правонарушений.

О таких результатах встречи генерального прокурора Юрия Луценко с командиром 8-го батальона УДА Андреем Червнем и командиром батальона имени шейха Мансура Муслимом Чеберлоевским сообщила в Facebook пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

– Если в результате расследования будет установлено, что Тумгоев защищал Украину на Донбассе, то тот, кто знал и скрыл этот факт при экстрадиционной проверке, должен быть наказан в рамках уголовного производства, – отметил Луценко.

Производство открыто по ч. 2 ст. 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины. Отмечается, что по результатам досудебного расследования будет принято решение в соответствии с требованиями действующего законодательства.

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Напомним, на днях под зданием ГПУ активисты националистических организаций провели акцию протесту из-за экстрадиции в РФ добровольца Тимура Тумгоева.

Фото: ГПУ