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Интеграция Украины в ЕС и НАТО: изменения в Конституцию направлены в КС

Верховная Рада направила в Конституционный суд президентский законопроект о закреплении в Конституции стратегического курса Украины на членство в Европейском Союзе и НАТО.

Україна ЄС

Верховная Рада включила в повестку дня сессии и направила в Конституционный суд президентский законопроект №9037 о внесении изменений в Основной закон в части закрепления стратегического курса Украины на членство в Европейском Союзе и НАТО.

Такое решение поддержал 321 народный депутат.

Читайте: Евроинтеграционная стратегия Украины – естественный процесс возвращения в свой дом

Напомним, президентский законопроект был зарегистрирован в Верховной Раде 3 сентября.

Мы также публиковали текст изменений в Конституцию относительно интеграции Украины в ЕС и НАТО.

Фото: Dreamstime

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