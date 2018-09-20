Интеграция Украины в ЕС и НАТО: изменения в Конституцию направлены в КС

Верховная Рада направила в Конституционный суд президентский законопроект о закреплении в Конституции стратегического курса Украины на членство в Европейском Союзе и НАТО.
Верховная Рада включила в повестку дня сессии и направила в Конституционный суд президентский законопроект №9037 о внесении изменений в Основной закон в части закрепления стратегического курса Украины на членство в Европейском Союзе и НАТО.
Такое решение поддержал 321 народный депутат.
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Напомним, президентский законопроект был зарегистрирован в Верховной Раде 3 сентября.
Мы также публиковали текст изменений в Конституцию относительно интеграции Украины в ЕС и НАТО.
Фото: Dreamstime
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