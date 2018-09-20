Киев завершает разработку проекта рекультивации первой очереди полигона твердых отходов №5

Проект рекультивации первой очереди полигона твердых бытовых отходов №5 в с. Подгорцы Обуховского района Киевской области находится на завершающей стадии.

Проект выполнен Государственным предприятием Научно-исследовательский институт строительного производства им. В. С. Балицкого на заказ оператора полигона – ЗАО Киевспецтранс. Рекультивация позволит в перспективе превратить полигон в экологически безопасный объект, передает пресс-служба КГГА.

В ходе работы над проектом были проведены инженерно-геодезические и инженерно-гидрогеологические работы с получением результатов лабораторных исследований характеристик грунтов как в теле полигона, так и вокруг самой карты. Было проведено гидрологическое моделирование для определения колебаний уровней фильтрата (вредной жидкости, которая образуется на полигоне в процессе попадания туда осадков). Были подробно обследованы инженерные системы, в частности канализационно-насосные станции и трансформаторные подстанции, а также строительные сооружения на полигоне.

– Процесс рекультивации полигона является достаточно длительным и сложным, ему будут предшествовать работы по реконструкции. Реконструкция позволит осуществить пересыпки мусора, установить дополнительное оборудование для уменьшения уровня фильтрата, а также укрепить дамбу для того, чтобы исключить попадание фильтрата за пределы полигона, – сказал заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.

Согласно обновленному плану решения проблемных вопросов на полигоне №5, планируется осуществить укрытия инертным грунтом первой карты и поэтапное прекращение складирования на ней мусора. Только после этого возможно начало строительно-монтажных работ в рамках рекультивации.

Петр Пантелеев отметил, что проект рекультивации предусматривает целый комплекс мероприятий, в частности устройства подпорных стенок, дренажных систем для отвода осадков и недопущения утечки фильтрата, газового дренажа, формирование технологических слоев на полигоне и тому подобное.

– Надо понимать, что даже после прекращения завоза на полигон мусор, он потребует системного надзора и контроля. И город берет на себя эти обязательства. В результате проведенной рекультивации мы будем иметь безопасную территорию покрытую газоном, как происходит в других странах (на фото), – пояснил заместитель председателя КГГА.

Также отметим, что на днях проект рекультивации обсужден на встрече с представителями общин сел, расположенных вблизи полигона – Подгорцы, Ходосовки и других.

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Напомним, 27 октября 2016 Киевсовет принял решение о закрытии 5-го полигона, и за два года проведена работа для создания альтернативы полигона – мусороперерабатывающего предприятия. Киев движется тремя параллельными путями, каждый из которых имеет целью строительство мусороперерабатывающего завода. Первый – это объявлен 28 августа конкурс на привлечение инвестора. Второй путь – предложение ЧАО Киевспецтранс по совместному строительству завода по муниципалитетом. Третий – это строительство на средства города на участках, которые сегодня пригодны для таких заводов.