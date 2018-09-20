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Миссия МВФ закончила работу в Украине, но переговоры продолжаются

Работа миссии Международного валютного фонд в Киеве закончилась, но переговоры о дальнейшей поддержке реформ и возможной финансовой помощи все еще продолжаются.

МВФ

Об этом заявил глава Департамента коммуникаций МВФ Джерри Райс на брифинге в Вашингтоне, передает УНИАН.

– Миссия МВФ была в Киеве и обсудила с украинским правительством нашу дальнейшую поддержку макроэкономической стабильности и экономического роста, и возможную финансовую помощь со стороны Фонда. У меня отсутствует информация о переговорах, которые все еще продолжаются, – сказал он.

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Напомним, миссия МВФ работала в Киеве с 6 по 19 сентября.

Ранее стало известно, что после переговоров с МВФ достигнута принципиальная договоренность о постепенном выводе цены газа на импортный паритет до 2020 года.

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