Миссия МВФ закончила работу в Украине, но переговоры продолжаются

Работа миссии Международного валютного фонд в Киеве закончилась, но переговоры о дальнейшей поддержке реформ и возможной финансовой помощи все еще продолжаются.

Об этом заявил глава Департамента коммуникаций МВФ Джерри Райс на брифинге в Вашингтоне, передает УНИАН.

– Миссия МВФ была в Киеве и обсудила с украинским правительством нашу дальнейшую поддержку макроэкономической стабильности и экономического роста, и возможную финансовую помощь со стороны Фонда. У меня отсутствует информация о переговорах, которые все еще продолжаются, – сказал он.

Читайте: Подорожание газа: когда в Украине введут субсидии

Напомним, миссия МВФ работала в Киеве с 6 по 19 сентября.

Ранее стало известно, что после переговоров с МВФ достигнута принципиальная договоренность о постепенном выводе цены газа на импортный паритет до 2020 года.