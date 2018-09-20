На Украину надвигается магнитная буря: кто в зоне риска и как уберечься

22 сентября Украину накроет метеоволна из-за возбужденной магнитосферы Земли.

Об этом сообщает Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца ФИАН.

Здоровым людям опасаться нечего, а вот гипертоникам и людям с больным сердцем нужно поберечь себя.

Примерно 70% инфарктов, гипертонических кризов и инсультов происходит именно во время магнитных бурь.

Люди в эти дни ощущают дискомфорт и расстройства нервной системы. Такие явления также сопровождаются головными болями, мигренями, учащенным сердцебиением, бессонницей, плохим самочувствием, пониженным жизненным тонусом, перепадами давления.

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Врачи советуют больше ходить пешком, избегать конфликтных ситуаций, иметь под рукой необходимые лекарства и воздержаться от дальних поездок.

Ранее сообщалось, что магнитные колебания ожидаются в период с 11 по 14 сентября, 16 и 22 сентября.

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