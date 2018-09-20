Новый состав ЦИК – кто будет следить за честными выборами

Сегодня Верховная Рада голосовала за обновленный состав ЦИК. Факты ICTV рассказывают о новом составе ЦИК, как избирались члены и кто последний кандидат.

Центральная избирательная комиссия уже 4 года нуждается в обновлении. Еще в 2014 году срок полномочий истек у 12 из 15 членов, а в 2017 у 13-го. Однако, власть никак не могла или не хотела решать этот вопрос.

Сегодня, 20 сентября, в парламенте состоялось заседание, в ходе которого депутаты голосовали за новых членов ЦИК, которых ранее утвердил Президент Петр Порошенко.

Напомним, ранее Факты ICTV писали о составе и проблемы нынешней ЦИК.

Сегодня, 20 сентября, Верховная Рада распустила ЦИК. Так, на вечернем пленарном заседании, большинство депутатов наконец проголосовали за проект-постановление об увольнении старого состава Избирательной комиссии. За проект проголосовали 278 человек.

Как избирался каждый член ЦИК

Каждая партия, фракция, блок имеют право выдвинуть свою кандидатуру на пост члена Центральной избирательной комиссии. Законодательных ограничений в выборе кандидата нет.

Максим Бурбак, лидер фракции Народный фронт, рассказал, чем руководствуются фракции при выборе своего кандидата:

– Самое главное – профессиональная избирательная комиссия. Это должны быть опытные люди, которые знают избирательное законодательство – юристы, ведущие специалисты в избирательном праве, общественные деятели.

После того, как партии выдвинут своих кандидатов, их согласовывают с Президентом. Проводятся политические консультации, кандидаты встречаются с Президентом, знакомятся с лидерами других фракций.

Субъектом представления на членство ЦИК является исключительно Президент Украины. Он выдвигает свое решение на голосование в Верховную Раду Украины.

Парламент голосует за каждого кандидата отдельно. Для того, чтобы утвердить человека в должность, следует набрать большинство голосов, то есть 226.

Отметим, что члены ЦИК не могут иметь любую другую профессию кроме работы в ЦИК. Именно поэтому, сразу после их назначения им предоставляется время на составление других полномочия.

Новый состав ЦИК

Так, на пленарном заседании 20 сентября, Верховная Рада избрала новый состав ЦИК. Туда вошло 6 представителей Блока Петра Порошенко, 3 представителя Народного Фронта и по одному представителю от других партий. Свою кандидатуру не выдвинул только Оппозиционный блок.

В частности, в новый состав ЦИК вошли:

Басалаева Алла, Возрождения Бернацька Наталья, НФ Вербенский Михаил, БПП Евстигнеев Андрей, Батькивщина Ефремова Ирина, НФ Желтова Ольга, БПП Конопольский Олег, БПП Кустова Светлана, БПП Лотюк Ольга, БПП Плукар Виталий, БПП Радченко Евгений, Самопомощь Слипачук Татьяна, Воля народа Шипилов Леонтий, НФ Юзькова Татьяна, РПЛ

Отметим, что Ефремова Ирина и Юзькова Татьяна не могут приступать к исполнению обязанностей пока не прекратят свои депутатские полномочия. Они пообещали сдать мандат на следующей неделе.

Кто 15-й?

Во вторник, 18 сентября, Верховная Рада приняла решение об увеличении количества членов ЦИК. Теперь вместо 15 их будет 17. Два члена ЦИК продолжают работу, так как их срок еще не истек. Благодаря внедрению дополнительных мест, в ЦИК будут представители всех партий.

19 сентября Петр Порошенко подписал этот законопроект, а уже 20 он вступил в силу.

Ранее, Порошенко предоставил документ, в котором он одобрил 14 кандидатур на должности членов ЦИК. Отметим, что новые кандидаты еще ни разу не избирались на соответствующую должность.

Пока остается неизвестно, кто займет последнее 15 место.

Резолюцией ПАСЕ предусмотрено, что в составе нового ЦИК должны быть представители от всех фракций и групп, которые представлены в парламенте.

Однако, Оппозиционный блок так и не выдвинул своего кандидата. Они настаивали на кандидатуре Охендовского, нынешнего главы ЦИК, против которого открыто уголовное производство. Однако президент не удовлетворил их требование.

Затем ОБ пытались подать на рассмотрение двух своих кандидатов, однако место им выделили только одно.

Политолог Виктор Фесенко прокомментировал такое решение:

– Это право президента. Президент настаивает на полном обновлении. Нет запретов. Речь не идет о том, чтобы запретить политической силе иметь своего представителя. Речь идет о позиции президента по полному обновлению. Это его право.

Таким образом, окончательно утвердить новый состав ЦИК не удалось. Пока что есть 16 преставителей из 17 нужных. В дальнейшем ожидается только предоставление кандидата от Опозиционного блока.

Однако, точно известно, что президентские и парламентские выборы пройдут под контролем обновленной ЦИК. Повлияет ли на ход выборов, то что представителей БПП больше, чем других партий покажут только результаты выборов.

Фото: dreamstime

Лилия Ященко