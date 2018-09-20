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Новинский, Вилкул и Шуфрич вышли из зала во время обращения президента к ВР

Во время выступления президента Петра Порошенко в Верховной Раде из сессионного зала вышли народные депутаты из фракции Оппозиционный блок Вадим Новинский, Александр Вилкул и Нестор Шуфрич.

Как сообщил корреспондент Украинской правды, депутаты начали выходить, когда Петр Порошенко говорил о “полном размосковлении” украинской церкви. Однако сам президент отметил, что “именно во время жесткой позиции по украинскому языку отдельные народные депутаты покинули зал”.

УП сообщает, что Порошенко говорил, о том, что власть защищает, развивает и утверждает украинский язык.

– И в дальнейшем будем принимать действенные меры для укрепления государственного статуса украинского языка, усиления и распространения его во всех сферах общественной жизни, – добавил он.

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Напомним, что в четверг Петр Порошенко выступил в Верховной Раде с речью о внутреннем и внешнем положении Украины в 2018 году.

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