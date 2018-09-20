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Парализует границу с Украиной – польские пограничники готовят новую забастовку

Польские пограничники могут начать итальянскую забастовку, если правительство не выполнит их требований.

Кордон з Польщею

Польские пограничники готовятся начать итальянскую забастовку (неполное или частичное выполнение обязанностей работниками), в случае невыполнения правительством их требований. В таком случае пересечение польско-украинской границы будет занимать сутки, сообщает Gazeta Wyborcza.

К массовому протесту готовятся силовые и военизированные службы по всей Польше, среди которых сотрудники Пограничной службы. Они требуют увеличения зарплат.

В октябре состоится общепольская демонстрация сотрудников этих структур. В том случае, если польское правительство не уступит, начнется итальянская забастовка.

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Пограничники говорят, что в случае итальянской забастовки польско-украинская граница, фактически, будет парализована.

К слову, на админгранице с аннексированым Крымом российские пограничники усилили пропускной контроль и создают искусственные автомобильные очереди.

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