Парализует границу с Украиной – польские пограничники готовят новую забастовку

Польские пограничники могут начать итальянскую забастовку, если правительство не выполнит их требований.

Польские пограничники готовятся начать итальянскую забастовку (неполное или частичное выполнение обязанностей работниками), в случае невыполнения правительством их требований. В таком случае пересечение польско-украинской границы будет занимать сутки, сообщает Gazeta Wyborcza.

К массовому протесту готовятся силовые и военизированные службы по всей Польше, среди которых сотрудники Пограничной службы. Они требуют увеличения зарплат.

В октябре состоится общепольская демонстрация сотрудников этих структур. В том случае, если польское правительство не уступит, начнется итальянская забастовка.

Читайте: Украина и Польша не найдут точек соприкосновения по Бандере – Квасьневский



Пограничники говорят, что в случае итальянской забастовки польско-украинская граница, фактически, будет парализована.

К слову, на админгранице с аннексированым Крымом российские пограничники усилили пропускной контроль и создают искусственные автомобильные очереди.