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Паспортный скандал: Венгрия угрожает стать на пути Украины в ЕС

Петер Сийярто угрожает “еще больше замедлить” движение Украины в ЕС из-за паспортного скандала.

Из-за паспортного скандала, возникшего после обнародования видео раздачи паспортов в Берегове, Венгрия пригрозила еще больше замедлить интеграцию Украины в Европейский Союз.

Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, сообщает сайт венгерского МИД.

Сийярто отметил, что после всех прошлых шагов Украины, негативно влияющих на закарпатских венгров, и попыток запугивания “сейчас серия нападок вышла на новый уровень”.

– Венгрия внимательно наблюдает за событиями, и не исключено, что и в будущем будет нужно продолжать замедлять интеграцию Украины в евроструктуры, – сказал глава венгерской дипломатии. Как известно, после принятия Украиной закона об образовании в сентябре прошлого года Будапешт пригрозил замедлить евроинтеграцию Украины и начал блокаду украинских инициатив в НАТО.

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Сийярто добавил, что поднимет этот вопрос на встрече с украинской стороной в следующий вторник в Нью-Йорке во время генеральной ассамблеи ООН.

Сийярто также заявил, что Будапешт расценит высылку венгерского консула из Берегова из-за видео с раздачей паспортов как недружественный акт со стороны Киева.

Напомним, глава МИД Украины Павел Климкин отреагировал на раздачу венгерских паспортов на Закарпатье угрозой выслать посла Венгрии.

Фото: Márton Kovács, kormany hu

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