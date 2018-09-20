После возвращения Крыма, российской базы в Севастополе не будет – Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко выступает с ежегодным посланием о внутреннем и внешнем положеним Украины в Верховной Раде.

Петр Порошенко заявил, что из Конституции предлагается вычеркнуть норму, которая позволяет базирования Черноморского флота в Украине.

После того как Украина вернет Крым, российской базы в Севастополе больше не будет.

Кроме того, президент отметил, что сегодня в ВР будут голосовать за изменения в Основной закон о необратимости курса на приобретение членства Украины в Европейском Союзе и в НАТО.

Также, по словам Порошенко, в конце августа исполком СНГ официально подтвердил, что Украина закрыла представительство при уставных органах так называемого Содружества.

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Глава государства подчеркнул, что власть сделала много тактических ошибок, и в этом есть и его вина, но уверен, что Украина не проиграла в вопросах стратегии.

– Я точно знаю, что мы ничем не ошиблись и не погрешили в вопросах стратегии! Сделать сильную и успешную Украину неотъемлемой и бесспорной частью Европы без всякой перспективы возвращения в зону российского влияния – это наша цель, наша амбиция, наша миссия, – говорит президент.

Он рассказал также, что денежное обеспечение военнослужащих ВСУ в следующем году будет увеличено на 37%.

– В октябре начнем сдавать в эксплуатацию новые общежития для контрактников: 184 новых помещения, в которых поселятся примерно 23 000 солдат, часть в этом году, часть – уже в следующем, – говорит Порошенко.

Напомним, президент Петр Порошенко ввел в действие решение СНБО относительно предложений к проекту бюджета на 2019 в части обороны и нацбезопасности.