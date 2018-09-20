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После Томоса УПЦ МП будут называть по-новому – Порошенко

Украина будет уважать выбор тех, кто решит остаться с Российской православной церковью, заявил Петр Порошенко.

Президент Петр Порошенко заявил, что украинской православной церковью будет называться та структура, которая получит автокефалию от Вселенского патриархата. Нынешнюю УПЦ – Московского патриархата – будут называть по-новому.

Об этом он сказал в Верховной Раде, выступая с ежегодным посланием к парламенту, передает LB.ua.

– Я гарантирую, что государство будет уважать выбор тех, кто решит остаться в той церковной структуре, которая сохранит единство с Российской православной церковью. И называть ее так будет. Чтобы облегчить понимание, – заявил Порошенко.

Он также призвал не угрожать тем приходам, которые захотят выйти из УПЦ МП после Томоса.

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– Я гарантирую, что государство защитит – не нужно их пугать – права тех священников и верующих УПЦ Московского патриархата, которые добровольно примут решение выйти из-под Москвы, чтобы вместе с другими православными создавать единую поместную православную украинскую церковь, – сказал Порошенко.

Напомним, патриарх Филарет уже назвал сроки создания единой церкви в Украине.

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