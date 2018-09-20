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Полиция задержала новых подозреваемых в убийстве Сармата

Полиция задержала еще нескольких человек, которых подозревают в убийстве экс-добровольца Виталия Олешко.

Нацполіція

Полицейские задержали еще нескольких человек, которых подозревают в причастности к убийству экс-добровольца Виталия Олешко (Сармат), сообщает пресс-служба ГУ НП в Запорожской области.

– Полицейские задержали еще нескольких лиц за другие тяжкие и особо тяжкие преступления, которые обоснованно подозреваются в причастности к совершению резонансного убийства. Как я и обещал жене умершего, заказчики и организаторы убийства будут установлены, задержаны и привлечены к уголовной ответственности, – сказал первый заместитель главы Национальной полиции Вячеслав Аброськин.

Ранее были задержаны 5 человек, которым избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

Читайте: Политика или личные счеты? Основные версии убийства Сармата

К слову, первый заместитель главы Национальной полиции Вячеслав Аброськин заявил, что убийство участника боевых действий на Донбассе Виталия Олешко является заказным.

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