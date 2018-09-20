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Порошенко: Голуби мира в Украине дают тень от двуглавого орла

Президент Петр Порошенко считает, что политики, которые сейчас ратуют за мир на территории Украины, согласны на компромиссы с Россией.

Петро Порошенко

Во время послания к Верховной Раде Порошенко отметил, что вопросы суверенитета, территориальной целостности не могут быть предметом компромисса.

– Мы убеждаем весь мир, что любые уступки Кремлю без восстановления территориальной целостности Украины – это поражение международного права и свободы, это проигрыш демократической Европы авторитарной Азиопе, а тем временем у нас самих всю страну обтыкали биг-борды с призывом к “компромиссу” с агрессором, – сказал президент.

По его словам, “чуть ли не каждый столб обсели голуби мира, только тень от них, словно от двуглавого орла”.

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– И пусть вас не вводит в заблуждение успокоительное воркотание, потому что в клювах у этих горлиц – семена мира на российских условиях… Так где будем проводить границу так называемого компромисса? По Донцу, по Днепру, может по Збручу?, – подчеркнул Порошенко.

Напомним, Порошенко заявил, что из Конституции предлагается вычеркнуть норму, которая позволяет базирование Черноморского флота в Украине.

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