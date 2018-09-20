Поставщик Siemens и Rolls Royce: Наши заказчики хотят получать продукцию, а форс-мажор

Высокотехнологичные экспортно-ориентированные компании не могут наращивать свой бизнес в Украине не только из-за боевых действий на Донбассе, но и из-за незащищенности прав собственности, а также шатких гарантий защиты от рейдерства.

Такое мнение в интервью изданию Факты высказал директор ООО Paton Turbine Technologies, которая предоставляет услуги по повышению долговечности авиационных двигателей и энергетических турбин для ведущих мировых производителей, Валерий Стасюк.

– По многим факторам, в том числе в связи с войной на Донбассе, наша страна не может быть надежным партнером для западных контрагентов. За каждый экспортный контракт приходится бороться не только на маркетинговом поле, но и пытаться всеми возможными способами понизить негативный статус Украины и минимизировать его влияние на экспортный бизнес, – отметил он.

– Наши заказчики хотят получать продукцию, а не документы о форс-мажоре от торгово-промышленной палаты. Кроме того, фактическое отсутствие защиты прав собственности в судах, шаткие гарантии от рейдерского захвата как корпоративных прав, так и имущества в Украине откровенно пугает наших партнеров, – добавил директор предприятия.

По его словам, из-за отсутствия поддержки со стороны государства, существенным является и влияние утечки высококвалифицированных кадров.

– Сейчас мы ощущаем дефицит инженерного молодого персонала. Но продолжаем работать на перспективу, и за последние 4 года количество сотрудников выросло с 112 до 170. В 2014 году количество работников в возрасте “51 плюс” было более 50%, сейчас средний возраст снизился до 42 лет. Мы считаем наши зарплаты средними. Но для специалистов такого класса они, безусловно, невысокие, – добавил Стасюк.

При этом он отмечает, что несмотря на трудности, заводу удается успешно конкурировать с мировыми лидерами рынка услуг по ремонту и повышению ресурса элементов авиадвигателей.

– Чтобы потребители были согласны сотрудничать с украинским предприятием, мы должны быть в чем-то сильнее наших конкурентов – а это мощные специализированные компании стоимостью $1,5 – 2,5 млрд., с большим количеством производственных площадок, а также сами производители газовых турбин. И наличие у нас таких контрактов – свидетельствует, что мы соответствуем этому требованию, – считает Стасюк.

ООО Paton Turbine Technologies было создано в 1993 году как совместный научно-исследовательский центр Pratt and Whitney-Paton (подразделение американской United Technologies Corporation (UTC) на базе Института электросварки им. Е.О. Патона. В 2014 году 51% акций американцев приобрели компании предпринимателя Алексея Филиппова.

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– Сейчас среди наших потребителей Siemens (Швеция), Honeywell и Meyer Tool (США), Fuji Industries и Kawasaki Heavy Industries (Япония). Мы уже нанесли покрытия на 50 тыс. лопаток турбины Siemens SGT-800, мощность которой превышает 50 МВт, нам доверяют нанесение покрытий на лопатки вспомогательных силовых установок истребителей сил самообороны Японии, – рассказал В. Стасюк.

По его словам, в настоящее время идет разработка новых видов покрытий для турбины Siemens, которая должна выйти на рынок 2019- 2020 гг., кроме того активно идет согласование сотрудничества с Rolls Royce (Великобритания) и TEI (Турция) и адаптация возможностей компании и технологических процессов для потенциальных заказов, начиная со следующего года.