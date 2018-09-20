Возвращение Крыма, Томос и противодействие агрессии: главное из послания президента

Петр Порошенко в Верховной Раде выступил с ежегодным посланием о внутреннем и внешнем положении Украины. Факты ICTV собрали главные тезисы речи президента Украины.

– Армия, язык и вера – это не лозунг. Это – формула современной украинской идентичности. Армия защищает нашу землю. Язык защищает наше сердце. Церковь защищает нашу душу, – с такими словами выступил Петр Порошенко в ежегодном послании президента.

Украина

Сегодня Верховная Рада направила в Конституционный суд президентский законопроект о закреплении в Конституции стратегического курса Украины на членство в Европейском Союзе и НАТО.

– Это – победа национальных интересов и удар под дых пятой колонне, – отмечает президент.

Первого сентября исполнился год, как вступило в силу Соглашение об ассоциации с ЕС. А завтра Государственная миграционная служба выдает десятимиллионный биометрический паспорт.

– Я точно знаю, что мы ничем не ошиблись и не погрешили в вопросах стратегии! Сделать сильную и успешную Украину неотъемлемой и бесспорной частью Европы без всякой перспективы возвращения в зону российского влияния – это наша цель, наша амбиция, наша миссия, – добавляет глава государства.

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Противодействие агрессии РФ

В конце августа исполком СНГ официально подтвердил, что Украина закрыла представительство при уставных органах так называемого Содружества.

В понедельник Порошенко ввел в действие решение СНБО не продлевать договор о так называемой дружбе с Россией. МИД направит ноту в Москву, а президент подаст в парламент соответствующий законопроект.

– Мы сохранили страну. Кремлевская “барбаросса”, путинский блицкриг, план “Русская весна” – захлебнулись, – говорит президент.

По словам Порошенко, первая реакция мира на оккупацию Крыма оказалась на удивление вялой и беззубой.

– Но даже теперь – после тысяч вызванных Россией жертв на Донбассе, после MH17, после Сирии, после Солсбери – на Западе немало желающих заглянуть Путину в душу, или еще не знаю куда, – подчеркнул он.

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Вера

В Киев прибыли экзархи Вселенского Патриарха готовить решение о предоставлении автокефалии Православной Церкви в Украине.

Украина делает дело, которое митрополит Иларион Огиенко называл “полным размосковлением” нашей церкви.

– Империя теряет один из последних рычагов влияния. Томос – это фактически еще один Акт провозглашения независимости Украины. Для нас собственная церковь – гарантия духовной свободы. Это – залог общественного согласия, – уверен Порошенко.

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Армия

Мы создали армию, которая освободила две трети территории Донбасса, локализовала конфликт и держит оборону на линии фронта. Она защищает страну на украинско-российской границе.

Уже с этого года Украина планирует активную разработку, подготовку производства и закупки современного высокоточного ракетного вооружения, систем артиллерии, бронетанковой техники, высокоточных средств поражения.

– Денежное обеспечение военнослужащих ВСУ в следующем году будет увеличено на 37%. В октябре начнем сдавать в эксплуатацию новые общежития для контрактников: 184 новых помещения, в которых поселятся примерно 23 000 солдат, часть в этом году, часть – уже в следующем, – отметил глава государства.

Напомним, страны-союзники НАТО поддержали курс Украины в Альянс.

Фото: Петро Порошенко