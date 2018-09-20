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Новый состав ЦИК (СПИСОК)

Рада уволила 13 членов ЦИК, срок полномочий которых истек, и выбрала новых.

Верховная Рада поддержала увольнение 13 членов Центральной избирательной комиссии, срок полномочий которых истек.

Cоответствующий проект постановления ( №4789-д) об увольнении поддержали 278 народных депутатов на пленарном заседании парламента в четверг.

Верховная Рада уволила главу ЦИК Михаила Охендовского, его заместителей Андрея Магеру, Жанну Усенко-Черную, а также членов ЦИК Татьяну Лукаш, Тамару Астахову, Юрия Данилевского, Олега Диденко, Игоря Жиденко, Екатерину Махницкую, Александра Осадчука, Бронислава Райковского, Александра Чупахина, Юлию Швец, Александра Шелестова, Валерия Шелудько.

В то же время Олег Диденко и Екатерина Махницкая продолжают исполнять обязанности членов ЦИК.

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После этого нардепы перешли к вопросу назначения новых членов комиссии.

Новыми членами ЦИК стали:

1. Алла Басалаева, Видродження (поддержали 280 нардепов),
2. Наталья Бернацкая (до замужества Севастьянова), НФ (307 за),
3. Михаил Вербенский, БПП (286 за),
4. Андрей Евстигнеев, Батькивщина (309 за),
5. Ирина Ефремова, Народный фронт (307 за),
6. Ольга Желтова, БПП (305 за),
7. Олег Конопольский, БПП (288 за),
8. Светлана Кустова, БПП (306 за),
9. Ольга Лотюк, БПП (296 за),
10. Виталий Плукар, БПП (302 за),
11. Евгений Радченко, Самопомичь (289 за),
12. Татьяна Слипачук, Воля народа (317 за),
13. Леонтий Шипилов, НФ (308 за),
14. Татьяна Юзькова, Радикальная партия Ляшко (307 за).

Как сообщалось, Верховная Рада увеличила количество членов Центральной избирательной комиссии с 15 до 17 человек.

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