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РФ злоупотребляет нормами международного права – Европарламент рассмотрит вопрос блокады в Азовском море

Европарламент хочет рассмотреть вопрос блокады РФ в Азовском море.

Азовське море

Сопредседатель парламентского комитета ассоциации Украина – Европейский Союз Дариуш Розатти заявил, что Европарламент рассмотрит вопрос российской блокады в Азовском море, сообщает РБК-Украина.

– Нас очень беспокоит ситуация в Азовском море, где Россия вопреки практике, которая была ранее, задерживает и осматривает судна. Они задерживает их на двое-трое суток, – сказал Розатти.

По мнению Европарламента, Россия злоупотребляет нормами международного права, которые позволяют проводить осмотры судов.

– Согласно статистике, 120 судов, которые шли под флагом ЕС, были задержаны с апреля. Мы в Европейском парламенте поднимем этот вопрос и будем требовать, чтобы это прекратилось, – подытожил Розатти.

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К слову, Украина до конца года планирует создать военно-морскую базу на Азовском море.

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