Рождество Пресвятой Богородицы: традиции и приметы

21 сентября православные христиане празднуют Рождество Пресвятой Богородицы, которое в народе называют второй Пречистой. Первая была 28 августа, будет еще третья – 4 декабря.
Факты ICTV собрали все, что нужно знать о рождении Девы Марии, а также обычаях, традициях и приметах, связанных с праздником.
Что означает Рождество Богородицы
В этот великий день, на рубеже Ветхого и Нового Завета, в Назарете в семье праведных Якима и Анны появилась на свет Дева Мария, которой суждено было стать матерью Иисуса Христа.
Богослужения в этот день полные радостных тонов, как на Рождество Христово или его светлое Воскресение. Главные мотивы этой радости – конец бездетности праведных Якима и Анны, это начало нашего спасения, это особая роль и значение Богородицы в деле спасения человечества.
Считается, что в этот день нужно просить о самом сокровенном – и Богородица обязательно поможет. Для тех семейных пар, у которых нет детей, особенно актуально в этот день молиться о рождении ребенка.
Традиции и приметы на вторую Пречистую
Многие запреты в православии связанные с постами. Но на Рождество Богородицы поста нет, то есть верующим можно есть любую пищу.
На Руси в этот день земледельцы благодарили Богородицу за собранный урожай и просили помощи на год будущий.
К Рождеству Богородицы старались собрать весь урожай, а пасечники начинали готовить пчел к зимовке – убирать ульи. Недаром в народе ходили такие поговорки: Придет Пречистая – будет чисто-чисто.
В этот день раньше ходили друг к другу в гости. Считалось, чем больше блюд стоит на столе, тем богаче будет следующий урожай.
С давних времен на Рождество Богородицы женщины рано утром шли к водоему. Считалось, если женщина умоется до восхода солнца, то красота ее сохранится до самой старости. Также для крепкого здоровья детей обливали на пороге водой.
Существовала также особая примета на замужество – если девушка умоется до восхода солнца, то ее обязательно посватают в этом году.
В этот день на берегах водоемов парни и девушки водили хороводы, устраивали веселые игры с выбором пары. Именно в этот период можно было целоваться без косых взглядов родителей и соседей.
Чтобы быть здоровым, в этот день сжигали старую одежду и обувь.
Хорошей приметой в этот день считалось испачкать руки чем-то черным. Это означало, что вскоре можно получить выгодное предложение, связанное с деньгами и прибылью. Чтобы примета гарантированно сбылась, непременно следует наступить на веник и постоять на нем хотя бы пару минут.
Читайте: Церковные праздники – календарь на год (ИНФОГРАФИКА)
Следили в этот день и за погодой. Какая погода на вторую Пречистую – такой будет и вся осень. Если на Рождество Богородицы солнечно, то и осень ждет теплая и ясная, без обильных дождей. А если небо хмурое – осенние холода придут с дождями.
Напомним, первая Пречистая была 28 августа – на Успение Пресвятой Богородицы, а третья будет 4 декабря (Введение в храм Пресвятой Богородицы).
Фото: gazeta.lviv.ua