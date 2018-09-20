Страшная цифра. Олег Сенцов голодает уже 130 дней

20 сентября – 130-й день голодовки украинского режиссера Олега Сенцова, которого незаконно арестовали в Крыму весной 2014-го и приговорили к 20 годам тюрьмы в РФ. Всё, что нужно знать о “деле Сенцова” – в материале Фактов ICTV.

Олег Сенцов – голодает уже 130 дней, требуя, чтобы Кремль освободил всех украинцев, незаконно заключенных в России.

Сообщается, что Олег потерял больше 30 килограмм веса и находится в критическом состоянии.

Акции в поддержку Сенцова

Мир продолжает призывать Россию немедленно освободить Сенцова.

Так, глава американской делегации ОБСЕ, посол Майкл Козак призвал РФ освободить незаконно заключенного украинского режиссера Олега Сенцова и других украинских политзаключенных.

Еврокомиссар по вопросам юстиции Вера Юрова также написала в РФ письмо, в котором просит освободить Олега Сенцова.

Во Франции представители творческих профессий и интеллектуальной элиты организовали акцию солидарности с голодающим политзаключенным Олегом Сенцовым.

В каких преступлениях обвинили Сенцова?

Сотрудники ФСБ РФ в мае 2014 года задержали Олега Сенцова вместе с тремя другими лицами по подозрению в терроризме.

По версии ФСБ, основной целью всех четверых было совершение диверсионно-террористических актов в Симферополе, Севастополе и Ялте.

Сенцов, как утверждало следствие, возглавлял диверсионную группу из семи человек (еще четверо по-прежнему в розыске), близкую к движению Правый сектор.

Конкретно речь шла о двух ночных поджогах – дверей офиса Единой России и общественной организации Русская община Крыма. Кроме того, Сенцова обвинили в подготовке и координации планировавшихся взрывов памятника Ленину и мемориала Вечный огонь.

Вину Сенцова смогли доказать?

Доказательства вины Олега Сенцова строятся на показаниях против режиссера, которые дали ранее осужденные крымчане Геннадий Афанасьев и Алексей Чирний. Последние были пойманы с поличным во время поджога дверей.

К моменту начала следствия по делу Сенцова и активиста Александра Кольченко, арестованного 16 мая, Афанасьев и Чирний согласились сотрудничать со следствием и признали свою вину.

Несмотря на то, что во время поджогов не было нанесено крупного материального ущерба, Чирний и Афанасьев получили по семь лет колонии строгого режима.

До ареста Сенцов был знаком только с Афанасьевым. Позже Афанасьев отказался от своих показаний, заявив, что они даны под пытками. Критики уверены, что суду не было представлено достаточных доказательств вины режиссера.

Напомним, что может сделать Совет Европы, чтобы Россия освободила украинского политзаключенного Олега Сенцова – смотрите в эксклюзивном интервью Дмитрия Кулебы Фактам ICTV.

Фото: УНИАН