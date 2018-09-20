Тарифы на свет в Украине должны вырасти на 50% – НКРЭКУ

В НКРЭКУ считают очень низким уровень возмещения стоимости электрической энергии потребителями.

Тариф на электроэнергию для населения в Украине на сегодняшний день покрывает только 50% себестоимости.

Об этом заявил член Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Дмитрий Коваленко, передает Укринформ.

– Болезненным вопросом нового рынка (электроэнергии. – Ред.) является перекрестное субсидирование. На сегодня 50% стоимости электрической энергии возмещается потребителями. Это очень низкий уровень. На мой взгляд, этот вопрос может быть решен только одним путем: одновременное принятие решения о повышении тарифа для населения и введении действенной системы субсидий для незащищенных слоев населения, – сказал Коваленко.

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По его мнению, этот вопрос является сложным для всей страны, однако необходимым для внедрения нового рынка.

В расчетах НКРЭКУ говорится, что тарифы на электроэнергию для украинцев должны быть на 49% выше.

Как сообщалось, Украина договорилась с Международным валютным фондам о постепенном повышении цены газа.