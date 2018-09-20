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У нас есть союзники в Московском патриархате – Филарет об автокефалии

Святейший Патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет считает, что УПЦ бесспорно получит томос об автокефалии, потому что Украина – каноническая территория Константинополя, а не Москвы.

Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет

Об этом он заявил в интервью Голосу Америки.

По его словам, к Вселенскому патриарху обратились 41 архиерей Киевского патриархата, 12 архиереев Автокефальной церкви и 10 архиереев Московского патриархата.

Филарет отметил, что все они выразили желание создать единую поместную церковь.

При этом из 10 архиереев Московского патриархата только двое открыли свои имена из-за опасения реакции со стороны Москвы.

Читайте: Томос об автокефалии УПЦ: Москва угрожает Константинополю

К слову, решение о предоставлении автокефалии Украинской поместной церкви Вселенский патриархат может принять на синоде 9-11 октября.

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