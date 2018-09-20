Укрпочта может прекратить доставку пенсий с 2019 года

Укрпочта прекратит доставку пенсий с 1 января 2019 года, если тарифы на доставку не будут повышены.

Тариф на доставку пенсий был установлен еще в ноябре 2017 года, однако его не согласовывают в Минсоцполитике и Пенсионном фонде, сообщил гендиректор Укрпочты Игорь Смелянский в интервью Интерфакс-Украина.

– Я бы хотел тут быть максимально конкретным и откровенным: не будет принят новый тариф на доставку пенсий до 1 ноября 2018 года, с 1 января 2019 года доставка пенсий Укрпочтой будет прекращена. А значит, более 4,5 млн чел. уже с января 2019 года могут не получить свою пенсию, так как Пенсионный фонд отказывается оплатить хотя бы себестоимость ее доставки, – сказал он.

Смелянский также добавил, что сегодня зарплата почтальона выросла фактически в три раза, тогда как пенсионеров в селах стало меньше.

– Теперь мы теряем по 19 грн на каждом пенсионере. 19 грн умножаем на 4,5 млн пенсионеров на 12 месяцев. Итого мы получаем 1 млрд грн убытка, – отметил он.