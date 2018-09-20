PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Укрпочта может прекратить доставку пенсий с 2019 года/

Укрпочта может прекратить доставку пенсий с 2019 года

Укрпочта прекратит доставку пенсий с 1 января 2019 года, если тарифы на доставку не будут повышены.

Тариф на доставку пенсий был установлен еще в ноябре 2017 года, однако его не согласовывают в Минсоцполитике и Пенсионном фонде, сообщил гендиректор Укрпочты Игорь Смелянский в интервью Интерфакс-Украина.

– Я бы хотел тут быть максимально конкретным и откровенным: не будет принят новый тариф на доставку пенсий до 1 ноября 2018 года, с 1 января 2019 года доставка пенсий Укрпочтой будет прекращена.

А значит, более 4,5 млн чел. уже с января 2019 года могут не получить свою пенсию, так как Пенсионный фонд отказывается оплатить хотя бы себестоимость ее доставки, – сказал он.

Читайте: Пенсионная реформа в Украине дает результаты - МВФ Выход на пенсию: как докупить стаж в Украине Электронная карточка пенсионера - зачем нужна и как получить

Смелянский также добавил, что сегодня зарплата почтальона выросла фактически в три раза, тогда как пенсионеров в селах стало меньше.

– Теперь мы теряем по 19 грн на каждом пенсионере. 19 грн умножаем на 4,5 млн пенсионеров на 12 месяцев. Итого мы получаем 1 млрд грн убытка, – отметил он.

Ранее стало известно, что Укрпочта повысит тарифы на услуги почтовой связи в 2018-2019 гг.

Фото: Pixabay

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Пенсионная реформа в Украине дает результаты – МВФ
Старість
Выход на пенсию: как докупить стаж в Украине
Электронная карточка пенсионера – зачем нужна и как получить
В Украине вырастут пенсии и минимальная зарплата: когда и на сколько
Зарплата
В Украине с 1 января вырастут зарплаты и пенсии – на сколько
Укрпочта повышает тарифы: когда и на сколько
Пенсионерам с оккупированных территорий отдадут долги – условие
Пенсии в Украине – Пенсионный фонд профинансировал выплаты за август
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка