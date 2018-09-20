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В следующем созыве Верховной Рады будет фракция Аграрной партии Украины

Аграрная партия Украины планирует принять активное участие в президентских кампании и последующих выборов в парламент.

Об этом идет речь в статье Новый этап: планы и большие амбиции Аграрной партии.

В статье отмечается то, что партия ставит целью формирования самостоятельной фракции в будущем парламенте. Как отметил председатель Тернопольской областной организации АПУ Иван Чайковский, “63% населения считает, что сейчас надо больше строить деревню, а не только города. Поэтому шансы Аграрной партии стать мощной политической силой значительно выросли”.

Сергей Гайдай – председатель Черниговской областной организации АПУ отмечает, что высокие результаты на предыдущих местных выборах, а также рейтинг политических предпочтений среди населения, дают основания говорить о том, что в следующем созыве Верховной Рады будет фракция Аграрной партии.

Заместитель председателя АПУ Олег Корбан в свою очередь отмечает, что стратегией партии остается активизация деятельности по всем направлениям партийного строительства и прохождения в Верховную Раду Украины.

Своих коллег поддержал и член политсовета, председатель Аграрной Самообороны Украины Юрий Крутько, который считаете, что АПУ не олицетворяет какую-то одну персону, а работает как единая команда.

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Как сообщалось ранее в СМИ, Аграрная партия Украины выразила недоверие руководителю организации Виталию Скоцику, который организовал процесс продажи мест в партийном списке до выборов в Верховную Раду Украины. Экс-глава получил $3 млн от окружения бывшего президента Виктора Януковича и вступил в сговор, по фактической продажи партии за $5 млн одиозному олигарху.

Напомним, что по результатам выборов 2015-2018 годов в местные органы власти и в объединенные территориальные общины Аграрная партия Украины вошла в тройку политических лидеров.

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