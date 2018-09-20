Большая распродажа госимущества снова откладывается

За государственное имущество снова планируют выручить немалую сумму – 17,1 млрд грн. Насколько реальна эта цифра и почему масштабная распродажа должна удасться в 2019-м, Фактам рассказал и.о. председателя Фонда государственного имущества Украины Виталий Трубаров.

В этом году от приватизации госимущества правительство рассчитывало получить в бюджет рекордную сумму – 21,3 млрд грн. Из-за задержки с принятием и внедрением нового приватизационного законодательства за первые полгода 2018-го Фонд госимущества Украины перечислил в бюджет лишь 50 млн грн. Это мизерные 0,2% от годового плана. Однако в Фонде уверяют: наверстают в следующем году! И уже готовят к продаже 20 крупных предприятий.

– Как Вы прокомментируете невыполнение плана приватизации в 2018-м году? Почему не удалось провести конкурсы на запланированные к продаже активы?

– Еще в 2017-м году был разработан новый закон о приватизации. И мы искренне надеялись, что депутаты успеют его принять еще в прошлом году. Чтобы в 2018-м мы уже начали работать по-новому. К сожалению, этот процесс затянулся. Документ фактически заработал только в мае. К сожалению, мы потеряли полгода, и Фонд просто не успел продать ничего серьезного. Однако мы наконец получили базис, фундамент для дальнейшего масштабного приватизационного процесса.

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В рамках нового закона у нас есть две большие группы: большой и малой приватизации. Группа малой приватизации – это все объекты стоимостью до 250 млн грн. И они выставляются исключительно на электронных аукционах. Первые такие торги уже состоялись в конце августа. С тех пор мы каждый раз увеличиваем объемы аукционов.

В общем списке малой приватизации уже более 720 объектов. 200 из них в начале сентября уже внесли в базу продаж Prozzorro. И каждую неделю этот список пополняется. До конца года мы надеемся выставить на продажу все эти проекты. По подсчетам Минэкономики, от малой приватизации мы должны получить в бюджет около 3 млрд грн. Фонд немножко скромнее в оценках: ожидаем 1,5-1,7 млрд грн. Ведь не все объекты малой приватизации одинаково успешны. Все решит спрос на рынке.

– Как оцениваете первый аукцион малой приватизации? Есть ли интерес у инвесторов и видите ли Вы перспективу развития данного направления приватизации?

– Первые электронные аукционы малой приватизации нас радуют. Окончательные цены, за которые продавали объекты, соответствуют рыночным. Были случаи, когда стартовую цену повышали в 100 раз. Однако есть и случаи, когда некоторым объектам вообще не интересуются – их будем выставлять повторно. Но это естественно: государство накопило очень много имущества, которое разваливается, на котором паразитируют. Наша же задача – распродать их в руки малого и среднего бизнеса.

Еще в этом году от приватизации планируем привлечь в бюджет 8-9 млрд грн.

– Когда планируется реализовать крупные объекты? Насколько возрастут шансы на успешную приватизацию в следующем году?

– В этом году на финишный продажу у нас получается Центрэнерго. Возможно – Индар, Краснолиманская шахта. Остальные в списке уже перейдет в 2019 год. Ориентировочно с февраля по июнь следующего года каждое из этих 20-ти предприятий будет выставлено на торги. Поэтому “красивые продажи” мы будем видеть лишь в этот период времени.

К Центрэнерго является значительный интерес со стороны иностранных инвесторов. Поэтому мы ожидаем хорошие торги. Стартовую цену определят чуть позже. Но в целом в этом году от приватизации в бюджет планируем привлечь 8-9 млрд грн, из них ориентировочно 2 с лишним млрд грн – от малой приватизации. Но это пока лишь прогнозы.

Объекты большой приватизации – это предприятия стоимостью свыше 250 млн грн. Сейчас в списке на продажу – 20 предприятий. И для их продажи привлекают советников. Для их отбора проводят специальные конкурсы. Но не для всех объектов сразу. Весь список разбили на группы. Первые 6 предприятий уже имеют советников. На следующие 6 отбор продолжается. На остальные объекты советников начнем искать в течение месяца. Далее каждому советнику понадобится 4-6 месяцев для подготовки к его приватизации объекта.

– Насколько реально выполнить поступления от приватизации, заложенные в Проект бюджета-2019? В следующем году от продажи госимущества ожидают 17,1 млрд грн. Это меньше, чем в прошлом году, однако все равно немало.

– Так, в бюджет 2018-го года внесли цифру доходов от приватизации в 21,3 млрд грн. Ее не взяли с потолка. Мы еще с весны 2017-го года посчитали общую стоимость активов запланированных объектов на более 20 млрд. Но мы планировали начать их продажу с начала года. Если бы так и произошло – уже имели бы успешные продажи. Пока же прогнозируем их в будущем году. По каждому из крупных объектов получим красивые истории продаж. Но хотелось бы избежать спешки. Если будем спешить, потеряем главное. А главное для нас – подготовить объекты к продаже так, чтобы наторговать больше.

Кроме того, мы рассчитываем, что в следующем году Кабмин расширит приватизационный список, добавив к нему Аграрный фонд и Государственная продовольственно-зерновую корпорацию Украины.

Реальных налогоплательщиков из госсектора в нас не больше 20-ти.

– Какова Ваша оценка успешности предприятий, которые до сих пор остаются в госсобственности? Насколько эффективно используют госимущество?

– Реальных плательщиков налогов из госсектора у нас не больше 20. Это те государственные предприятия, кто платит налоги. Остальные – убыточные. Так зачем стране держать такое количество убыточных предприятий? Их надо как можно быстрее приватизировать.

В целом в стране подлежат приватизации 900 предприятий. Из них крупными объектами можно считать чуть более 60. 20 из них продадим в 2018-2019 гг. Останется 40. Остальные – объекты малой приватизации. Но достаточно много объектов в списке предприятий, запрещенных к приватизации. И большинство из них попали туда по надуманным причинам. Как правило, делалось это для того, чтобы какие-то люди или силы могли на них паразитировать.

Беседовал Алексей Савицкий.