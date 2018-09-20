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Всеукраинский день благодарения: центр столицы перекроют

21 сентября в Киеве перекроют часть улиц в связи с массовыми мероприятиями.

Об этом сообщает Центр организации дорожного движения столицы.

Улица Крещатик будет перекрыта с 21.00 21 сентября на участке от Майдана Независимости до ул. Богдана Хмельницкого. Движение будет восстановлено в 6.00 в понедельник, 24 сентября.

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В 6.00 в воскресенье, 23 сентября, будет перекрыт участок улицы Крещатик от Бессарабской площади. Ограничение будет снято в 24.00 23 сентября.

Пройдут массовые мероприятия и на Андреевском спуске, в связи с чем с 6.00 до 23.00 будет ограничено движение транспорта.

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Всеукраинский день благодарения: центр столицы перекроют / 4 фотографии

Ранее Факты ICTV писали, что при условии стабильного курса доллара и стоимости нефти марки Brent в пределах 78 $/баррель, в Украине к концу 2018 года бензин А-95 может подорожать еще на 60 коп. /л.

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