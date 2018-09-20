Wizz Air увеличит количество рейсов из Украины

Венгерский лоукостер WizzAir планирует с марта 2019 года увеличить частоту полетов в двух направлениях из Украины.

Это связано с закрытием базы авиакомпании в польском городе Познань, пишет avianews.com.

Изменения вступят в силу 30 марта 2019 года.

В связи с оптимизацией самолет Airbus A320 перенаправят на базу в Гданьск, которая расширится до семи A320.

Это позволит WizzAir открыть новые маршруты из этого польского города, а также увеличить частоту полетов по уже существующим направлениям.

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Таким образом, с 31 марта 2019 года авиакомпания увеличит частоту выполнения рейсов на линии Гданьск-Киев с двух то трех раз в неделю и на линии Гданьск-Львов – с двух до четырех раз в неделю.

Продажа билетов на дополнительные рейсы уже открыта.

Ранее WizzAir объявила о запуске 5 новых маршрутов из Киева и Львова в Латвию, Данию и Германию.

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