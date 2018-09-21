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Бойцы ООС освободили населенный пункт в Луганской области

Операция длилась 30 минут. Потерь среди украинских бойцов нет.

В Луганской области украинские военные освободили хутор Вольный, который находился под контролем пророссийских боевиков.

Группа украинских разведчиков провела молниеносную и результативную операцию – почти трое суток сбора разведывательной информации и 30 минут боевых действий. Операция прошла без потерь среди украинских бойцов, сообщает УНИАН.

В результате передовая северо-восточнее Золотого стала еще ближе к государственной границе.

По предварительным подсчетам, на хуторе проживает около 80 человек. В свое время боевики использовали местных жителей в качестве живого щита.

Отметим, что в Генштабе пока не подтвердили эту информацию.

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Напомним, в Киеве не ждут существенных изменений на Донбассе до виборов 2019 года.

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