Бизнес с Канадой: сотрудничество и секрет успешного экспорта

Украина ежегодно импортирует из Канады морепродукты и медикаменты более чем на 200 тыс долларов. Факты ICTV рассказывают о торговых отношениях между Украиной и Канадой, Соглашении о свободной торговле и перспективах украинских предпринимателей на международном рынке.

Канада – страна, в которой живут 1,3 млн украинцев. Это крупнейшая украинская диаспора в мире. Неудивительно, что между странами существует тесная торгово-экономический связь.

Факты ICTV пообщались с исполнительным директором Канадско-Украинской Торговой Палаты Эммой Турос. Она рассказала об отношениях между Украиной и Канадой, назвала экспортные приоритеты Канады и отметила, на что ориентироваться украинским поставщикам.

Эмма Турос приедет в Киев 18-19 октября на Киевский международный экономический форум.

Сотрудничество Украина-Канада

Первое консульство Канады в Украине было открыто в 1991 году – именно тогда началась активная сотрудничество двух стран. В Украину приехало около 70 бизнесменов.

А уже через год в Канаде создали Канадско-Украинскую Торговую Палату. Это организация, которая отвечает за внедрение условий для торговли и инвестиций между странами.

Уже больше года, а именно с 1 августа 2017, действует Соглашение о Свободной Торговле между Украиной и Канадой (CUFTA). Эмма Турос объясняет, что предусматривает это соглашение:

– Это означает, что подавляющее большинство товаров из Украины в Канаду и обратно могут импортироваться с нулевой ставкой пошлины. Так преодолеваются нетарифные барьеры.

Уже через два года после введения Соглашения, его будут пересматривать. Турос выразила искреннюю надежду, что после пересмотра условия только улучшатся:

– Мы надеемся, что после такого просмотра следующего года соглашение расширит свое действие на услуги и инвестиции.

Морепродукты и медикаменты – экспортирующие страны

Украина и Канада ведет активную торговлю. В частности, Турос назвала основные направления торговли и суммы за 2017:

– В 2017 году экспорт из Канады в Украину составил 206, 5 млн долларов США. Среди главных продуктов экспорта были уголь, морепродукты, медикаменты, оборудование.

Из Украины в Канаду экспортировано продукции на сумму около 86,5 млн долларов. Это в основном продукция металлургической промышленности, диоксид титана (пигменты), оборудования, а также одежду, мед, сок.

По 2018 выводы делать рано, однако можно утверждать, что объемы экспорта в Канаду уменьшились:

– В этом году за 7 месяцев экспорт из Украины в Канаду значительно не изменился. А экспорт из Канады в Украину за такой же период снизился примерно на четверть, но год еще не кончился, поэтому мы только говорим об определенном периоде.

Она также назвала перспективные отрасли и товары, которые в будущем можно будет экспортировать в Канаду:

– Может найти своего покупателя кондитерская продукция, одежда, обувь, мебель, IТ услуги и многое другое.

Не количеством, а качеством

Эксперт отметила качественную составляющую отношений между Украиной и Канадой. По ее словам, качество пока преобладает над количеством:

– Первое увлечение и эйфория предоставили место глубокому изучению рынка, регуляторных требований, законодательства и, не на последнем месте, культуре ведения бизнеса.

Выдающуюся роль в культуре ведения бизнеса играют проекты технической помощи. Так, существует Канадско-Украинский Проект Поддержки Торговли и Инвестиций (CUTIS) .Так, Турос подробнее рассказала о проекте:

– Именно сейчас мы проводим двухнедельное обучение в Украине и затем в Канаде для будущих тренеров и консультантов по ведению бизнеса с Канадой. Это в основном профессионалы из торговых палат, бизнес-школ. Они будут помогать бизнеса в регионах.

Она подчеркнула важность внедрения подобных тренингов для украинских предприятий:

– Есть учебники, но хочу подчеркнуть, что канадский рынок – для очень опытных компаний, которые имеют хороший продукт и большой опыт экспорта. Развитие будет постепенным.

Три совета бизнесу

Международный рынок торговли – это сложный и ответственный шаг для любой компании. Анна Турос также дала советы украинским предпринимателям для того, чтобы их бизнес был более успешным на международной арене:

Очень тщательно готовиться к каждому шагу, анализировать. Обращаясь к кому-то из-за границы, Вы представляете Украину, а не себя. Нужно быть очень ответственным за свои обещания Начните ценить время других людей. Профессионалы стоят дорого.

Таким образом, товары украинских компаний существуют на канадском рынке. Однако, экспорта в Канаду почти в три раза меньше, чем импорта оттуда. Для того, чтобы сотрудничать с Канадой – нужна, в первую очередь, качественная продукция и умение грамотно вести бизнес.

Фото: dreamstime, официальная страница Facebook