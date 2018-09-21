Боевики обстреляли Широкино из 122-мм артиллерии

За минувшие сутки боевики 22 раза открывали огонь по позициям Объединенных сил на Донбассе, трижды – из запрещенного вооружения. Потерь среди ВСУ нет.

20 сентября ситуация в районе проведения операции Объединенных сил была напряженной, однако вполне контролируемой.

Боевики 22 раза открывали огонь по позициям наших войск. Трижды – с применением вооружения, запрещенного Минского договоренностями, сообщает штаб ООС.

Противник вел прицельный огонь из 120 и 82-мм минометов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Боевики обстреливали позиции Объединенных сил в районах населенных пунктов Крымское, Марьинка, Новотроицкое, Гнутово, Водяное, Лебединскоое и Широкино.

Из 82-мм минометов враг обстреливал позиции ВСУ на Мариупольском направлении в районе населенных пунктов Лебединское и Широкино.

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Огневой налет с применением 120-мм минометов был совершен на Луганском направлении по опорному пункту наших войск возле Крымского.

Кроме того, вчера утром боевики обстреляли из 122-мм артиллерии населенный пункт Широкино, что на Приазовье.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил и местного населения, а также разрушений нет. В ходе боевых действий потерь среди личного состава Объединенных сил нет.

По данным разведки, в течение суток двое оккупантов уничтожены, четверо ранены.

Ранее боевики нарушили режим прекращения огня 24 раза, применяя запрещенное вооружение – один военный получил ранение.

Фото: Минобороны