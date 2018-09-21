Борьба за кресло президента: на что ставят кандидаты

Факты ICTV выясняли, на какой электорат делают ставку кандидаты в президенты и, руководствуясь какими принципами, выбирают украинцы?

Сезон отпусков закончился, народные избранники вернулись с каникул и в очередной раз сорвали сессию Верховной Рады, а кандидаты в президенты активизировали подготовку к выборам. Чуть ли не каждый потенциальный кандидат в президенты, исходя из того, что беспокоит граждан больше, уже начал предпринимать определенные шаги, чтобы получить поддержку как можно большего числа избирателей.

Риторика определенных политиков, например Юлии Тимошенко, подвергалась некоторым изменениям. Если вспомнить ее предыдущие избирательные кампании, то основным электоратом, на который они направлялись, были люди старшего возраста. Но в этом году Юлия Владимировна решила сделать ставку на средний класс. Своим лозунгом с красноречивым названием Новый курс Украины она фактически начала подготовку к выборам. Если коротко, то соответственно этому “новому” курсу стране нужен новый общественный договор (то есть, новая конституция), новый экономический курс и парламентская форма правления канцлерского типа. Тезисы, написанные политтехнологами, конечно, хорошие. Только этот мыльный пузырь начинает лопаться, когда анализируешь эту ситуацию детальнее.

По словам лидера партии Батькивщина, стране необходима новая Конституция, которую будет принимать народ, потому что старая не действует. Только некоторые из нас, наверное, уже забыли, как в 1996 году 450 депутатов принимали Основной закон под угрозой роспуска парламента, потому что каждого что-то не устраивало. Так стоит ли что-то говорить о принятии такого уровня документа на референдуме, когда его будут формировать, и за него будет голосовать целая страна?

Еще одним интересным моментом является создание Национальной ассамблеи самоуправления, которая должна состоять на одну треть из голов недавно созданных общественных ассоциаций, а на две другие трети – из моральных и духовных лидеров. Но кто такие эти моральные и духовные лидеры, и не захотят наши чиновники купить себе такие лакомые места, чтобы и в дальнейшем протягивать выгодные для себя решения?

Не теряет времени и оппозиция – Юрий Бойко (Оппозиционный блок) и Вадим Рабинович (За жизнь). Их рекламная кампания пока не слишком масштабная, но все же свои плоды дает. Так, по данным опроса, проведенного Фондом Демократические инициативы имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова, рейтинг лидера партии За жизнь составляет 6,7%. Собственно, на свою рекламу в социальных сетях или на билбордах Вадиму Рабиновичу много тратиться не приходится. Ведь вполне хватает собственной программы на одном из телеканалов, где он делится своими пророссийскими взглядами на проблемы в государстве. Тем более, основной его электорат – это явно не молодежь.

Что касается рейтинга Юрия Бойко, то он тоже “подскочил” до 6,4%. Электорат этой партии и собственно кандидата перешел от Партии регионов. Поэтому люди, которые сейчас поддерживают лидера Оппозиционного блока, до сих пор уверены, что он является настоящим хозяйственником, который придет и восстановит промышленность, поднимет экономику, и вот тогда заживем снова, как раньше.

Не слишком показательно пытается получить свой электорат Анатолий Гриценко. Так, по данным опроса социологической группы Рейтинг, почти 60% респондентов ничего не знают о его планах. Однако он имеет достаточно хорошую позицию в президентском рейтинге – 8,4% и занимает 2 место после Юлии Тимошенко.

Действующий президент Петр Порошенко не спешит распылять внимание на мелочи. Зато, глава государства недавно заявил о своем намерении сделать единую поместную автокефальную церковь. Судя по тому, что Вселенский патриарх Варфоломей назначил двух представителей в Киеве в рамках подготовки к предоставлению Православной церкви автокефалии, вопрос томоса приближается к финишной прямой. Если это удастся, то Петр Порошенко войдет в историю не только как президент, при каденции которого Украина получила безвиз, но и как человек, который сделал то, что годами никто не решался изменить. Тем более, по данным Фонда Демократические инициативы Илька Кучерива, создание автокефальной поместной православной церкви поддерживает 31% населения.

Но как бы там ни было, а наша реальность остается неизменной – политики говорят только то, что общество хочет слышать, что свидетельствует о недостаточном уровне развития политической культуры у граждан. По данным опроса социологической группы Рейтинг, от следующего президента больше всего ждут после прекращения войны на Востоке Украины (67%) – усиление борьбы с коррупцией (57%). Подобное обещание не исчезает уже несколько лет с программ кандидатов и всех популистов. Эта деталь указывает на то, что украинцы до сих пор склонны выбирать эмоционально, а не рационально. Здесь даже вступает в действие феномен Вакарчука и Зеленского.

Включение их в рейтинги, большое доверие со стороны общества – это не только потому, что они не являются политиками, но и потому, что они говорят какие-то общие вещи относительно того, какой должна быть успешная страна и ее лидер. А еще это указывает на наличие в Украине политического кризиса. Директор Фонда Демократические инициативы имени Илька Кучерива, социологиня Ирина Бекешкина говорит:

Это включение (Святослава Вакарчука и Владимира Зеленского – Авт.). Свидетельствует о кризисе украинского политикума вообще. Я посмотрела предварительные результаты избирательных опросов. Примерно за год до выборов выделялись всегда два лидера. Если взять конец 2008-го – это Янукович и Тимошенко, в 2003-м – это Янукович и Ющенко. А сейчас такого нет. Вы же видите, какие низкие проценты вообще у всех.

Кроме того, интересны цифры социологического исследования, проведенного Фондом Демократические инициативы имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова. Так, согласно ему, одним из основных мотивов выбора кандидата украинцы называют приверженность идеям и предложений (40%), а также предыдущую деятельность (43%). Хотя такое доверие следует рассматривать не только как к самому кандидату, а, в первую очередь, к его ценностным ориентирам. Политолог Олег Саакян отмечает:

Главный ресурс любого политика – это доверие, его природа изначально двойная: рациональная и эмоциональная. Различные манипуляции и контекст могут усиливать влияние одного или другого, формируя пропорцию. Выбор, в конечном итоге, базируется на ценностных ориентирах и интересах. Здесь именно последние исследования оптимистичны (например, Рейтинга). Мы широкими шагами отходим от патернального типа политической культуры к гражданскому, от коллективного к индивидуальному. Именно это будет решать, среди кого мы будем эмоционально или рационально выбирать.

Не менее важной проблемой, которая появляется перед избирателями ежегодно – это отсутствие объединенной, постоянно действующей оппозиции, а не Оппозиционного блока, где от оппозиции разве что название. Партия Всеукраинское объединение Батькивщина Юлии Тимошенко тоже позиционирует себя как оппозиционная, впрочем, как и партия Анатолия Гриценко Гражданская позиция. Но речь об объединении между собой даже не идет. Юлия Владимировна неоднократно и четко заявляла, что она идет на выборы сама. Конечно, учитывая ее амбиции, можно понять, что уступать место она не собирается.

Зато, 21 мая состоялось объединение партии Народный контроль Дмитрия Добродомова с партией Анатолия Гриценко. Более того, лидер Гражданской позиции и в дальнейшем приглашает к сотрудничеству оппозиционные партии, в частности, недавно в эфире Радио Новое Время он заявил, что ведутся переговоры с партией Самопомощь. Но вот руководитель этой политической силы Андрей Садовый с ответом также не спешит.

Собственно, такой кавардак в политической жизни государства ни на что хорошее не указывает. Ведь куда логичнее было бы создать действующую и эффективную оппозицию, которая могла бы составить противодействие и реально работать. Это было бы лучшим показателем того, что ради позитивных изменений наши политики могут идти на компромисс на самом деле, а не на словах обещать, как они все переживают за судьбу страны. Однако, ситуация указывает на отсутствие желания жертвовать собственными амбициями и планами власти. И пока общество ждет новые лица, старые продолжают вести старую игру.

ФОТО: president.gov.ua, ba.org.ua

Виктория Гирко