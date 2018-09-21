Comic Con Ukraine 2018: Киев посетит Гимли из Властелина Колец

В эти выходные, 22 и 23 сентября, на территории Арт-завода Платформа состоится международный фестиваль Comic Con Ukraine.

Фаны косплей культуры, аниме, фентези, манги и другие представители гик-искусства перевоплотятся в любимых героев, запасутся свежими изданиями комиксов и поучаствуют в геймерских турнирах. А также познакомяться с муви- и косплей- иконами.

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Главные причины отправиться за приключениями на всемирноизвестный конвент Comic Con Ukraine:

1) Важным поводом посетить фестиваль в этом году станет приезд сразу нескольких мировых звезд – британского актера Джон Рис-Дэвис, сыгравшего гнома Гимли во Властелине колец и Амелии Роуз Блэр – американской звезды сериала Анатомия Грей и Менталист. Амели планирует быть с супругом, Брайаном Декартом, звездой видеоигры Detroit: Become Human, в которой сыграл андроида Коннора.

2) Также состоится премьера фантастического фильма Magic First, который был представлен на San Diego Comic Con. После премьеры ленты, каждый желающий пообщается с продюсерами фильма и узнает подробности создания этого волшебного мира.

3) В состав жюри главного Cosplay шоу, главный приз которого составит 100 000 грн, войдут четыре косплеера с мировым именем: Enji Night, Bellatrixa Aiden, Alex Sunji и Pugoffka

4) Музыкальные представители K-POP, красавчики из южнокорейской группы Violet Tree, которые объединяют електронику и мелодичный инструментал, также выступят на фестивале Comic-Con.

5) Помимо этого, на фестивале пройдет выставка моделей вселенной Star Wars, игровые турниры по Overwatch, CS:GO, Dota 2, Hearthstone, юбилейная выставка чешского комикса, фэнтезийные квест-лабиринты, эпические приключения с рыцарями и гоблинами и многое другое.

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