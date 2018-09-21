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До выборов 2019 ситуация на Донбассе не изменится – Кучма

Никаких существенных изменений на Донбассе до президентских выборов, до парламентских не будет, считает Леонид Кучма.

Второй президент Украины (1994–2005), представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Леонид Кучма убежден, что не следует ожидать изменения ситуации с разрешения конфликта на Донбассе до проведения запланированных в Украине на 2019 год президентских и парламентских выборов, пишет Интерфакс-Украина.

– Никаких существенных изменений на Донбассе до президентских выборов, до парламентских не будет, – сказал Кучма на пресс-конференции в Днепре в пятницу, отвечая на соответствующий вопрос.

По его словам, аналогичного мнения придерживаются многие другие украинские и иностранные политики, в том числе специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер, с которым он недавно провел встречу.

– Он сказал, что до проведения избирательной президентской кампании и до парламентской ничего на Донбассе не изменится. Что Россия не пойдет на послабление давления в этом плане. Я полностью разделяю его мнение. К превеликому сожалению, я тоже не вижу, что в ближайшее время вдруг Владимир Владимирович Путин (президент РФ. – Ред.) скажет: ребята, давайте приостановимся убивать друг друга, – сказал Кучма.

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– Мы же понимаем, что прежде всего надо садиться за стол с Россией, причем тут наша определяющая инициатива должна быть. Потому что надеяться, что за нас в Брюсселе, в Бонне или Париже, или в Штатах в Белом доме решат – это абсолютно безнадежно. Все надеются на то, что выборы – и президентские, и парламентские – дадут новое лицо Украине, потому что все удивляются, и часто такое существует мнение, что Европа устала от Украины, – отметил он.

Напомним, Кучма и Волкер подтвердили безальтернативность Минских договоренностей.

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