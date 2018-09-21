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Джентльмены, сложите оружие! Украинский десант “захватил” штаб американцев

На Saber Junction-2018 рота 13 батальона 95 десантно-штурмовой бригады ВС Украины захватила полевой штаб батальона 173 бригады и группу итальянских спецназовцев.

– Противник не ожидал появления украинцев в своем расположении, а потому серьезного сопротивления не оказал. Наши десантники захватили средства связи, штабные документы и оружие. Условные потери противника составили 32 человека и две единицы техники, а условные потери украинцев – 2 человека, – рассказал командир десантно-штурмовой роты капитан Иван Федоренко, передает пресс-служба Генштаба ВСУ.

Учения продолжаются, украинское подразделение продолжает действовать в составе сил OpFor.

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Американские разведчики сейчас пытаются отомстить за своих. Но им пока не удается. А тем временем события приобретают более активное развития.

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Джентльмены, сложите оружие! Украинский десант “захватил” штаб американцев / 5 фотографий

Ранее Факты ICTV писали, что 370 курсантов Национальной академии Государственной пограничной службы – приняли присягу на верность Украине. Уже вскоре эти ребята станут на защиту государственной границы.

Фото: пресс-служба Генштаба ВСУ.

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