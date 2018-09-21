Климкин назвал три компонента миссии ООН на Донбассе

Миротворческая миссия должна состоять из трех компонентов: военного, полицейского и международной администрации.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин отмечает, что миротворческая миссия на Донбассе должна состоять из трех основных компонентов, включающих военный, полицейский аспекты и международную администрацию, и размещаться на всей территории оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.

Об этом глава украинской дипломатии сообщил в эфире радиостанции Радио НВ, пишет УНИАН.

Дипломат рассказал, какой должна быть миротворческая миссия на Донбассе.

– Там должны быть военные, там должны быть полицейские, там должна быть международная администрация. И я говорю, как бы это не парадоксально для кого-нибудь не выглядело, не так принципиально, будет ли там на две тысячи меньше, или на две тысячи больше самых миротворцев, поскольку вопрос о тяжелом оружии мы как-то с ними решим.

А вот полицейские и международная администрация – это мегапринципиальные вопросы. Без этого вся эта логика работать не будет. Или мы будем иметь такой сложный переходный период до того, чтобы Донбасс мог интегрироваться в украинское пространство, или это будет квазизаморозка, и это опасно для всех, – отметил Климкин.

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По его словам, полицейский компонент важен, поскольку “многие говорят, давайте соберем тяжелое оружие”, а потом “кто начнет реальное разоружение, кто будет отвечать за безопасность?”.

– И третий момент, против которого фантастически выступает Россия – это международная администрация, – заявил Климкин.

По логике Климкина, международная администрация должна заменить незаконные структуры псевдобразований “ДНР” и “ЛНР”.

Напомним, Климкин заявлял, что усиление международного давления на Россию заставит Кремль изменить свою позицию по условиям размещения миротворцев на Донбассе.