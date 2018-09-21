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Метро в Днепре спроектирует бюро Zaha Hadid

Метро в Днепре сконструирует одно из самых известных архитектурных бюро – Zaha Hadid Architects.

Об этом сообщил глава города Борис Филатов.

Работы легендарной Захи Хадид украшают Лондон и Нью-Йорк, Рим и Берлин, Пекин и Сеул.

Читайте: Метро на Виноградарь: Киевметрополитен отменил тендер

– Она была архитектором – гением. Королева постмодернизма и деконструктивизма. Командор ордена Британской империи. Великая Заха Хадид. Кто хоть немного понимает в архитектуре и градостроении, тот знает, что это за имя, – написал Филатов.

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Метро в Днепре спроектирует бюро Zaha Hadid / 4 фотографии

К слову, ранее Факты ICTV подготовили 10 выдающихся футуристических проектов Захи Хадид.

Фото: dreamstimeGetty Images.

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