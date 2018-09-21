Евгений Мураев объявил о выходе из партии За життя! и призвал всех “своих” объединяться для “генеральной уборки” на политической арене Украины.

21 сентября в сети появилось видео, в котором Евгений Мураев призвал объединяться всех “своих”.

– Я призываю всех объединиться вокруг наших истинных ценностей, прекратить многолетнее разграбление нашей страны и уничтожение народа. Мы сделаем нашу страну поистине независимой. Независимой от внешнего управления и от коррозии олигархических кланов. Нам по силам навести порядок. Избавимся от мусора и будем жить: осмысленно и достойно, – призывает политик.

Евгений Мураев подчеркнул, что пришел в парламент с конкретной целью – творить будущее, уважая прошлое. Поэтому он подчеркнул, что не станет подчиняться игре, которую затеяли в украинском парламенте.

– Я хочу достойной жизни для всех граждан. В парламент меня привели любовь к Родине, уважение к прошлому и желание творить будущее. Но у современной политики свои правила, точнее понятия. Ложь, лицемерие, равнодушие и цинизм. Для проходимцев власть – золотой ключик от закромов Родины, а не от мира и благополучия. Люди для них – безликая биомасса, которая все проглотит и оплатит их сладкую жизнь, – объяснил свое решение народный депутат.

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Евгений Мураев призвал своих сторонников создать новую, эффективную структуру, которая сможет сломать систему и “прекратить то беззаконие, которое мы наблюдаем в нашей стране”.

Напомним, Евгений Мураев попросил СБУ проверить деятельность народного депутата Украины Максима Бурбака.