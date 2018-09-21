На сколько вырастет тариф на холодную воду в Киеве

Тариф на холодную воду в Киеве до конца 2018 может вырасти до 19,6 грн.

Тариф на услуги по водоснабжению и водоотведению холодной воды в Киеве до конца 2018 года может вырасти до 19,6 грн или на 17,2% за 1 куб. м.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевводоканала.

– В соответствии с проектом постановления Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), размер тарифа на централизованную поставку холодной воды и водоотвод (с использованием внутридомовых систем) может составить 19,5 грн за куб.м., – говорится в сообщении.

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Причиной поднятия тарифа назвали рост стоимости электроэнергии, реагентов, налогов, а также необходимостью повысить заработные платы на предприятии.

Отметим, что сейчас тариф составляет 16,7 грн.

Напомним, комиссия требует увеличить тарифы на электроэнергию для населения на 49%.