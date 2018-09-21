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Националисты угрожают заблокировать Киевское областное управление полиции

Алексей Герц отметил, что Михаил Бурда уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности и по нему сейчас идут судебные заседания.

Полицию Киевщины обвиняют в покрытии несколько раз судимого коррупционера Михаила Бурды, которого полиция отпустила после того, как он был задержан Службой безопасности Украины при попытке вымогательства взятки в размере 150 000 гривен с предпринимателя в Киевской области, пишут Комментарии.

По словам Алексея Герца, председателя националистической организации Сопротивление, которая занимается люстрацией сотрудников правоохранительных органов, областное управление полиции покрывает незаконную добычу песка в Придесенье, а ответственным за это полицейский бизнес является председатель ОО Всеукраинское Бюро по защите экологии и Здоровья Михаил Бурда, который требует с легальных компаний платить “дань”.

В частности, директор компании Стройиндустрия Сервис, Сергей Васюнович подтвердил информацию относительно систематических нападений и блокировок работы предприятия Михаилом Бурдой и угроз физической расправы и уничтожения предприятия. Очередной конфликт в селе Пуховка произошел 19 сентября в результате которого была ранена из огнестрельного оружия охрана Стройиндустрия Сервис.

– Если в течение трех дней полиция не задержит Михаила Бурду за попытку рэкета, мы заблокируем здание областного управления полиции. Такая полиция украинцам не нужна, – сообщил Алексей Герц.

Председатель общественной организации Сопротивление Алексей Герц также отметил, что Михаил Бурда уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности и по нему сейчас идут судебные заседания.

Алексей Герц также сообщил, что Михаил Бурда также причастен к вымогательству денег с компаний ООО Собби, ОАО Киевский речной порт, которые занимаются легальной добычей песка.

По словам Алексея Герца сейчас в Васильковском районном суде Киевской области рассматривается дело № 362/6449/17 (Судья Корниенко Сергей Валерьевич), КП 42017110000000353, по обвинению Бурды Михаила Николаевича (по ч.2 ст.189 УК Украины, Вымогательство, совершенное повторно или по предварительному сговору группой лиц, или служебным лицом с использованием своего служебного положения, или с угрозой убийства или причинения тяжких телесных повреждений, или с повреждением или уничтожением имущества, или такое, что нанесло значительный ущерб потерпевшему), потерпевший: Васько Юрий Васильевич.

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В Шевченковском районном суде города Киева рассматривается дело № 761/29452/17 (Судья: Мартынов Евгений Александрович), КП 12017100100005773, Обвинительный акт поступил от Киевской местной прокуратуры № 10 по обвинению 7 человек (Черниенко Илья Валерьевич, Федоренко Игорь Игоревич, Бурда Михаил Николаевич) (по ч. 3 ст. 296 УК Хулиганство).

А в 2015 году Святошинского районного суда города Киева рассмотрено дело № 759/18383/15-к (Судья: Новик В.П.) по ходатайству об освобождении от наказания в отношении Бурды Михаила Николаевича. Постановлением от 03.12.2015 он освобожден от наказания. С этого дела стало известно, что Бурду М.М. был: “осужден 26.11.2012 года Ленинским районным судом г. Луганск за мошенничество”.

 

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