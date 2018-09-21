Не нужно слез. Письмо Сенцова правозащитникам

Украинский политзаключенный Олег Сенцов написал письмо правозащитникам, в котором сообщил, что ему не хватает информации.

Российская правозащитница Татьяна Щур сообщила в Facebook, что украинский политзаключенный Олег Сенцов написал ей письмо, в котором рассказал, что ему не хватает информации.



– О здоровье не пишет вообще. А о чем пишет? В основном о том, что ему очень не хватает конкретной информации. Не “ахов и вздохов, слез и соплей”, которые он получает в 90% писем, а именно информации о конкретных событиях, которые происходят в мире вокруг украинских заключенных в российских тюрьмах, вокруг целей его голодовки, – написала Щур.

Также у украинского режиссера сломался телевизор и закончилась подписка на Новую газету, а продлить ее может только он лично.

– Можно только лично мне, и то в ноябре на первое полугодие 19-го года. Но так далеко я не заглядываю… Я получаю достаточно писем – 10-15 в неделю. Но в основном это похоже на стон от какого-то однообразного флешмоба, в том числе и зарубежного. С другой стороны, мне важнее, чтобы что-то происходило, чем самому знать об этом. Действие важнее информации о них, – сообщил в письме Сенцов.

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К слову, 20 сентября – 130-й день голодовки украинского режиссера Олега Сенцова, которого незаконно арестовали в Крыму весной 2014-го и приговорили к 20 годам тюрьмы в РФ.